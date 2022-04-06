“拉科鲁尼亚卡利的伟大救星是解放者杯”：Faryd Mondragón

4月5日星期二，拉科鲁尼亚卡利队和博卡青年队将在 2022年Conmebol解放者杯E组第一天首次亮相。

Vallecaucano队在本赛季为本赛季挽救一个糟糕的开局的期望是在主场首次亮相大陆锦标赛时对阵博卡青年队、科林斯人队和Always Ready等竞争对手。

哥伦比亚甲级联赛的现任冠军无法在2022年BetPlay超级联赛的两场决赛中击败Deportes Tolima，在14场比赛之后，积分榜倒数第二，得分为12分，进球差为-7，仅击败桌上的第二十名，也是冠军，但是在第二部门：马格达莱纳联盟。

绿白队的教练拉斐尔·杜达梅尔（Rafael Dudamel）意识到，他在2021年下半年的冠军名单已经高度解除武装，该俱乐部是今年进球最少的第二个（只有10个进球），而他们在资产负债表三分之二的资产负债表中17次进入了自己的大门胜利，三平三败。

出于这个原因，南美足球迷们期望与博卡青年队的比赛平衡，博卡青年队上赛季赢得了塞巴斯蒂安·巴塔格利亚的阿根廷杯冠军，但在哥伦比亚人弗兰克·法布拉，乔曼·坎普扎诺的参与下，他无法在联赛或解放者中表现出规律性，塞巴斯蒂安·维拉和前球员 Xeneize，埃德温·卡多纳。

根据哥伦比亚人和阿根廷人在 ESPN F12 阿根廷节目中的常规表现，记者马里亚诺·克洛斯与前拉科鲁尼亚卡利球员兼体育评论员法里德·蒙德拉贡进行了交谈，讨论了鉴于卡利时间短，哪个俱乐部在解放者比赛中表现最好工资单将在 Conmebol 锦标赛中首次亮相。

蒙德拉贡认为，当前的卡利竞选活动让Verdiblanco球迷感到沮丧，但是对委内瑞拉教练的连续性的怀疑源于体育协会正在经历的经济危机：

法里德还认为，这场比赛没有最喜欢的俱乐部，他的前球队已经将水平降低得太多，无法成为胜利首次亮相的候选人，但考虑到有受伤的球员以及之后还有其他球员被停赛，他可以利用博卡青年队的敏感损失20 21年7月20日引起的安全事件，当时阿根廷队将在第16轮中被淘汰米内罗竞技之前的点球定义：

目前，糖队在2022年BetPlay I联赛和2022年南美杯解放者杯的比赛时间表就是这样安排的：

4 月 5 日星期二 vs 博卡青年队（第 1 天解放者杯-主场）

4 月 9 日星期六，对阵少年德巴兰基亚（第 15 天 BetPla y 联赛-主场）

4 月 13 日星期三，对阵科林斯人（第 2 天解放者杯-客场）

4 月 17 日星期日，对阵美国德卡利（距离 BetPlay 联赛第 16 天）

4 月 24 日星期日，对阵里奥内格罗·阿吉拉斯（日期 17 BetPlay 联赛-当地）

4 月 28 日星期四 vs Alway s Ready（第 3 天解放者杯-客场）

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