国家警察局发起了 “权力下放使命”，向国家政府提供建议

周二，国家计划部（DNP）提出了 “权力下放任务”，该机构由十名专家以及领土和土著实体的代表组成，他们将向国家政府提出有关区域自治和管理能力的一系列建议。

DNP负责人亚历杭德拉·博特罗（Alejandra Botero）证实了这一点，他解释说，该战略旨在支持各地区实现更大的社会和经济发展，同时解释说，这些建议将持续不超过18个月，并将按照透明度原则执行，独立和问责制检察官.

“DNP开始努力运作和实现任务的目标，该任务将审查当前的国家权力下放模式，同时考虑到国家和领土实体之间的能力和资源转移，以实现短期，中期和长期赌注”，指出隶属于国家政府的实体。

特派团要处理的五个轴心是：通过审查不同来源和提高公共支出的质量来筹集资金；履行关于权力下放和土著领地的承诺；重新分配各级政府负责的权限；他们能力的基础。

还将通过审查不同来源和提高公共开支的质量来解决供资问题；以及在地方一级促进公民参与公共事务的透明度和机制，同时编写研究报告和提出宪法倡议和立法界定国家和领土实体之间权限的措施。

“领土权力下放进程在促进经济发展、区域融合以及因此增进所有公民的福祉方面起着至关重要的作用，因此，政府决定推进 “权力下放使命” 的实现。这对国家来说是一个重要的机会，因为它将允许制定立法和宪法提案，从而对地区的自治和管理产生深刻的变化，” DNP主任说。

他还指出，由于这个原因，有必要修改目前的权力下放模式，因为该国在政治、财政和行政领域经历了重大变化，他还指出，加强领土开展自身发展的能力，以确保资源来源与分配的能力是特派团的关键要素.

该战略将由丹尼尔·埃斯科巴尔（Daniel Escobar）领导，他是一位专门研究税收立法和国际税收的律师，他将担任管理和领土收入，公共实体之间的协调，现代化和协调流程负责人，美国领土税总监不同的实体，等等。

上一次权力下放任务是在爱德华多·维斯纳·杜兰（Eduardo Wiesner Durán）的领导下于1992年执行的，这是共和国诞生以来设定的主要目标之一，即领土管理和权力下放30周年。

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