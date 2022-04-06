Parque Fundidora 的董事出于职业原因提出了辞呈

赫苏斯·霍拉西奥·冈萨雷斯于3月6日星期三在公园董事会常会上辞去了芬迪多拉公园总经理的职务。

有鉴于此，尚不清楚谁将接替他担任七个月的职位，但众所周知，他的辞职是由于职业机会更加擅长于他的个人项目。

正如 Milen io宣布的那样，辞职是在政府秘书长哈维尔·纳瓦罗·贝拉斯科和贝尔纳多·比查拉·阿萨德领导的安理会主席在场的情况下提出的。他在感谢信中写道：

El Parque Fundidora abarca una superficie de 144 hectáreas, cuenta 2.35 kilómetros de canal de agua artificial, dos lagos, 23 fuentes y 3.4 kilómetros de pista (Foto: Twitter@parquefundidora)

应该指出的是，霍拉西奥因管理位于新莱昂州的Fundidora公园而受到批评，此前Tecate Pa'l Norte音乐节将该地点作为场地，因此在公共场所出售酒精的地方举行后，其大部分绿地都受到了影响。

当时，这位前导演指出，由于电影节，获得了10％的票房，他预计2022年版的利润将为12％。在食品和饮料方面，他估计约为15％，而去年为10％。

尽管如此，他保证，“在总统和董事会成员的指导和远见下”，Fundidora Park将成为新莱昂州和墨西哥最好的公共场所之一。他还感谢州长塞缪尔·加西亚邀请他加入政府。

奥拉西奥·冈萨雷斯自2021年10月7日起担任芬迪多拉公园总局办公室主任。但是，他此前曾是国家行动党（PAN）议会小组的共和国参议院候补成员，取代了持牌参议员维克多·富恩特斯·索利斯。

Jesús Horacio在蒙特雷大学完成了工商管理职业生涯的本科学习。后来，他在蒙特雷理工学院和西班牙雷伊胡安·卡洛斯大学完成了硕士学位。

El INAH le otorgó el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial ](Foto: Twitter@parquefundidora)

芬迪多拉公园是新莱昂州最具代表性的公共场所之一，不仅因为那是安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的所在地为棒球（他最喜欢的运动）开设了 Salon de la Fame，但也因为它有能力成为各种文化活动的场地。

1988年11月4日，Fundidora Park Trust正式成立，这是私人倡议和新莱昂州政府的一个项目，旨在将其转变为娱乐，教育，体育和文化空间。直到2006年，它才转变为权力下放的公共机构。

美国国家人类学和历史研究所（INAH）授予它工业考古遗址博物馆的称号，以表彰其对该实体的遗产，这要归功于其27种宏观结构和127种钢制工具的历史价值，这些工具现已成为博物馆作品。

根据其官方网站，它每年注册约850万游客，占地144公顷，拥有2.35公里的人工水道，两个湖泊，23个喷泉和3.4公里的跑道。

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