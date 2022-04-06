2022 年 Expocraftsanías 的征集活动现已开放；了解如何参与

Un grupo de mujeres observa lámparas en uno de los pabellones de la feria Expoartesanías, este 7 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). Expoartesanías, la feria más grande de artesanías colombianas y productos culturales, abrió las puertas de su XXXI edición este martes en Bogotá, con el propósito de impulsar y exaltar el trabajo de los artesanos del país y promover emprendimientos relacionados. La feria se extiende hasta el 20 de diciembre de 2021. EFE/ Carlos Ortega

今年，哥伦比亚最重要的手工艺品博览会和拉丁美洲最重要的手工艺品博览会已进入第32届：Expoartesanías通过促进国内外数百个社区和企业的体力劳动，超过了其存在的三十年。

该博览会将于12月7日至20日举行，将欢迎来自哥伦比亚和该地区的参展商，现已向土著，传统，当代和国际工匠的手工艺团体，协会和研讨会开放，以进行申请。

此外，在此版本中，该电话将扩展到致力于用当地产品制作哥伦比亚制品的美食大使和企业（包括食品卡车）。还将为国内外实体提供一个空间，专注于支持工匠或项目，重点是这项活动。

电话将在Expoartesanías门户网站上开放至6月30日，开头有一个横幅，上面写着：“我是参展商”，您必须在其中移动光标才能显示带有多个选项的菜单，包括注册表。

您可能会感兴趣：感伤办公室：这些是卡米洛和卡洛斯·维夫斯关于爱情的秘诀

而且，Expoartesanías仍然是寻求使自己的项目可见的本地和区域小型工匠的主要商业展示；实际上，哥伦比亚手工艺品经理安娜·玛丽亚·弗里斯（AnaMaríaFríes）表示，这也是一个大型文化画廊，“每年都会给我们机会通过工匠辛勤和才华横溢的手工制作的手工艺品重新发现我们的根源和身份”。

在这方面，他强调了去年的销售额为120亿比索的余额，直接流入了数百家参展商的口袋，以维持家庭的生计，他们今年的目标是超过这一数字，以继续 “促进财富”弗里斯（Fríes）说，传统的国家贸易，重新激活该行业并庆祝其存在。

注册流程结束后会发生什么？

这一阶段结束后，项目将根据博览会规定的选择标准（在Expocrafts页面上的参与手册中有描述）进行策划，以保留每项作品必须具备的祖传价值以及维持承诺的事实对活动的参观者来说是有价值的。

随后，所有申请必须在 8月23日星期二之前待定，因为当天将通过活动的门户网站公布被选中的申请。

关于 Expocraftsanías 2021 需要记住的其他数据

第31届展成功克服了大流行带来的挑战，随后颁布了措施：650多家参展商亲自参加了哥伦比亚手工艺品的旗舰活动，其商务会议达成的内部协议金额超过5.61亿比索和1,354多美元在国际上购买了百万比索，总共增加了1713,112,000美元。

此外，上一版留下的另一个创新因素是，哥伦比亚 Artesanías推出了哥伦比亚Artesanal门户网站，该门户网站旨在通过交互式地图促进该国的文化和手工艺旅游，该地图包括12个工匠目的地，其中与工匠一起，公民和外国人，探索激发博览会上展出的手工艺品创作者的风景。

继续阅读：