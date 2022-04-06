里卡多·加雷卡在秘鲁的一次会议上的精华：西班牙的准备，对克里斯蒂安·库埃瓦的赞誉以及他的连续性

里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）举行了新闻发布会，讨论了未来几个月即将发生的一切，秘鲁国家队将在卡塔尔2022年世界杯上进行至关重要的比赛。这位阿根廷教练谈到了许多话题，在这里我们将对其进行回顾。当然，在谈论足球之前，他要求在该国正在经历的复杂社交时刻团结起来。“关于这个国家正在经历的一切，请给他们一个大大的拥抱。他开始说，比以往任何时候都更加团结一致才能摆脱这种局面，这一点很重要。

“到5月底，秘鲁将进入欧洲。在那里，我们将进行适应日。将计划一场国际比赛。这对我们来说至关重要。这有点像预算的用途。我们将从这里被引用的球员开始。” 他谈到他将考虑复活的准备工作时说。

“这个国家将是西班牙（穆尔西亚或巴塞罗那）。这些问题正在处理中。与多哈只有一个小时的差异。这将使我们有可能进行所需的调整。还会有一场友谊赛，他们还没有向我确认，” 他补充说。

“球队会很好地到达。我们不会有任何问题。他说，一场比赛中任何事情都可能发生，我们面对的是一支渴望进入世界杯的球队。”

“关于卡洛斯的受伤（赞布拉诺），我们看到了明确诊断的可能性。我们认为阻止它参加所有竞争并不重要。这就是内斯托·博尼洛（Néstor Bonillo）（体育教练）告诉我的，” 他评论了上周二在解放者杯中与博卡青年队一起受伤的 “凯撒”。

“我现在不会谈论装修问题。首先，因为面对任何使我们有机会继续（repechage）的情况，它都会自动扩展。我唯一想到的就是这样。我不想投射自己。我唯一感兴趣的就是赢得这场让我们能够进入世界杯的比赛，” 他说。

之后，他谈到了保罗·格雷罗和杰斐逊·法尔凡。“只要他们在各自的俱乐部有表演，我们都考虑过他们。有了 Paolo，我们可以做类似于 Yotún 所做的事情，但问题在于时代。由于他们没有参加比赛，因此很难看到他们进行复活。”

“他们专注于自己的体育事业。这使他们担心能否玩游戏。如果他们想陪伴我们（去复活），我们很高兴。这对我们来说将是一种极大的快乐，” 他说。

“我认为安德烈·卡里略会参加复活的。现在有时间限制了。当谈到他时，意识到他很快康复，时代会给他。无论如何我们都不会赶任何人的。他们必须达到 100％，” 他说。

“Bambino” 会被手术吗？“我认为 Gianluca Lapadula 不会运营。当你有合理的时间恢复时，这将留待以后。他正在与贝内文托进行激烈的竞争。你现在没有手术的可能性。”

“预选赛的平衡让我们感到满意。当然，我们本来希望直接进行分类。我只想对孩子们付出的巨大努力表示感谢。由于疫情，这些情况非常复杂，我们必须经历。我们赢了玩复活的权利。没人给我们任何东西，” 他分析说。

“Cueva不仅参加了本轮资格赛。除了足球的口味之外，他还给了我们很多东西。Always Cueva 脱颖而出。这对我们来说至关重要。它赢得了这个世界考虑。赞美是当之无愧的。我们总是有这样的球员。他是一个不同的球员，” 他称赞。

“阿基诺的主题：他将完全康复。这是我们的愿望。我们密切关注了他。就 Yotún 而言，由于他所做的努力，他已经负担过重。这是罗伯托（莫斯克拉）的主题。我们保持联系，” 他透露。

关于在2022年卡塔尔世界杯上再次面对法国和丹麦的可能性，他说：“如果我们有资格参加世界杯... 那仅仅是巧合。我在复活后回答这个问题。”

“德瓦莱拉我们有一个非常高的概念。而且它还没有实现其真正的潜力。他是一名起步迟到的球员。情况会好起来的。我们有很大的期望。秘鲁有未来。这让我们高枕无忧，” 他说。

最后，他谈到了有关其他南美国家利益的传言。“我不会有意见。我完全专注于秘鲁。很荣幸能被注意到。如果我没有官方联系，他们都是谣言。现在我没有从任何人那里得到任何东西。我现在无法和任何人聚在一起。”