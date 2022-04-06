利马和卡亚俄紧急状态：今天，2022年4月6日星期三的限制和时间表

几周前，内政部长阿方索·查瓦里与首都利马和卡亚俄的其他当局一起宣布秘鲁的两个地区都处于紧急状态。这项措施旨在在一段时间内控制和降低犯罪水平，在此期间将对人口进行严格控制。

最初，2月3日宣布的措施只能在45天内生效，在此期间，民众必须遵守《政治宪法》规定的某些措施 秘鲁。但是，行政部门决定将利马大都会和卡亚俄的紧急状态再延长45个日历从3月20日开始的几天，通过第025-2022-PCM最高法令。

上述法令指出，根据我国宪法第2条第9、11、12和24款的规定，在执行行政部门采取的措施期间，某些宪法权利将被中止，例如自由权、住宅不可侵犯权、家庭自由权、家庭自由权集会, 在国家领土上的行动自由等等.关于这些，重要的是要注意以下信息。

被暂停的权利

自由权：权利主体可以从事任何涉及行使自由以外的其他基本权利的活动，只要他们不违反构成公共秩序的规范、良好风俗和必须遵守的准则。

住所不可侵犯：如果权利主体未授权或第三方没有法院命令，权利主体可以阻止任何其他人进入其住所进行调查、搜查或其他理由。但是，在现行犯罪或非常严重的犯罪危险的情况下，它们可能无法阻止这种行为。

集会@@ 自由：权利主体可以在不事先通知的情况下在私人场所或向公众开放的情况下集会、集会或集会，只要他们和平地这样做。相反，在公共场所或道路上举行会议需要事先通知当局，而当局只有出于安全或公共健康的确凿理由才能禁止举行会议。

在@@ 国家领土内过境自由：权利主体原则上可以在其住所所在国领土内和境外自由移动，这意味着能够选择居住地。除非出于健康原因或法院命令或适用《外国人法》。

如果我介入会怎样

最高法令详细说明了秘鲁国家警察和武装部队的干预行动：这种干预是根据第1186号法令、关于秘鲁国家警察使用武力的法令和第1095号法令进行的，第003-2020-DE号最高法令分别批准了关于武装部队在国家领土内使用和使用武力的法令及其条例。

首都利马和卡亚俄宪法省的地方和地区政府也已获准参加，这是在现行公民安全条例的框架内进行的。

什么是紧急状态？

根据秘鲁《政治宪法》，这项措施可由共和国总统在部长会议同意下颁布，而且必须持续一段时间。根据当局的看法，它可以申请整个国家领土或单个特定部门。

当 “和平或内部秩序受到破坏、灾难或影响国家生活的严重情况” 时，宣布进入紧急状态。《宪法》第137条规定，这项措施不得超过60天，如果要延长，将需要颁布一项新的法令。“在紧急状态下，如果共和国总统允许，武装部队将控制内部秩序”，但在这种情况下，维持秩序的是警察，警察将得到支持由武装部队。该法令规定，两个机构必须根据规范它们在这些案件中的行为的法令来管理其行为。

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