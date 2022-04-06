基布多（乔科）的枪击事件在圣维森特附近造成三人死亡

CUERNAVACA, MORELOS, 13DICIEMBRE2016.- Una balacera entre policías del Mando Único de Cuernavaca y sujetos que asaltaban un negocio de construcción y mantenimiento de albercas se saldó con un asaltante muerto al llegar al hospital y un policía herido. Los hechos ocurrieron a las 11:10 de la mañana en la avenida Plan de Ayala. Tres sujetos que presuntamente participaron en el hecho fueron detenidos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

周二晚上，在基布多以东受欢迎的圣维森特社区，枪手向一群在户外运送的人开枪，造成3人死亡，其中一人是未成年人，这受到现任副总统候选人塞尔吉奥·法哈多路易斯·吉列尔莫·穆里略的谴责，来自他的 Twitter 账户。

这些事件发生在晚上九点之后。据报道，该地区有警察将枪击事件中的伤员运送到首都乔科阿的一家医疗中心。

在 SEMANA 版本中，另有 3 人受伤，包括一名未成年人；当地媒体 PubliMóvil Chocó 说，旧金山德阿西斯医院报告了袭击造成的损坏。

目前，当局没有发表任何声明；但是，在月初，基布多的居民谴责散发由哥伦比亚盖塔尼斯塔自卫队签署的针对民众的恐吓性小册子，警告对任何人进行报复被抓获与该太平洋区域存在的其他非法团体的成员举行会议, 例如 “Los Mexicanos” 或 “Los Zetas”.

哥伦比亚人说，前一天晚上发生的事件将与 “洛斯墨西哥人” 和 “洛斯帕尔梅尼奥斯” 之间的清算有关，因为该地区对基布多地区的小规模贩运存在争议。





另一方面，前科学，技术和创新部长马贝尔·托雷斯（Mabel Torres）对基布多（Quibdo）的暴力行为做出了反应，他指出，由于昨晚的死亡，到 2022年为止，该哥伦比亚地区已有68人死亡。

同样，这位前部长在推特上表示，据报道，其中一名受伤的女孩继续在首都乔科阿的旧金山德阿西斯医院为自己的生命而战。

Foto de archivo. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desplazan en un lancha por un río en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 30 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Rios

乔科省的暴力前景促使监察员办公室与其在乔科地区的官员一起开始其人道主义任务，照顾诺维塔市25个社区的900个完全处于禁闭状态的家庭（4 000人）。民族解放军要求社区不要离开家园，以免受到暴力影响。

“我们呼吁民族解放军游击队和盖塔尼斯塔自卫队（AGC）尊重该领土上社区的权利，允许平民自由行动，停止对诺维塔社区的行动，同时尊重人权和国际人道主义法，”他说。监察员卡洛斯·卡马戈·阿西斯上周末在该实体网站上发表的一份声明中。

诺维塔市长莱昂·法比奥·赫尔塔多（LeónFabio Hurtado）在接受RCN采访时说，自3月以来，已有5,000人（950个家庭）被禁闭：“诺维塔市有11,000名居民，但70％仍留在上塔马纳。在13个地区中，有8个正在经历困难（...）安全部队一直待命，但在这些冲突问题上，社区必须得到保障，因为他们害怕雷区，能够通过他们的阴谋。只要存在法律之外的团体，社区就会生活在恐惧之中。” 他在该网络的早间新闻报道中强调说。





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