参议员禁止进口 Vapers 和电子雪茄

在参议院通过《一般进出口税法》裁决期间，禁止进口电子烟和烟草汽化装置。

该禁令还适用于使用加热烟草、电子尼古丁传送系统、类似非尼古丁系统和替代尼古丁消费系统的新兴产品。

该意见是由财政和公共信贷委员会和立法研究委员会 II 提出的。尽管它以68票赞成、39票反对、3票弃权获得通过，但必须提交众议院审查和批准。

但是，一些参议员对《税法》中规定的这项禁令（包括在第 8543.40.01 条中）进行了辩论，他们认为这侵犯了人格的发展权。

参议员古斯塔沃·马德罗（Gustavo Mader o）将这些禁令描述为不成比例，因为这项措施已经在2021年10月尝试过：“国家最高法院（SCJN）维持了这一点，该法院于去年10月解决了论点矛盾”《烟草控制一般法》第一部分。

Los senadores aludieron que aún faltan estudios para determinar si son dañinos (foto: especial)

同样，他指出，蒸发器并没有被证明比香烟更有害，他还谈到了大麻法规，这似乎不一致且不一致，一方面是监管大麻，另一方面他想禁止蒸发器。

他说：“我们赞成监管大麻，该法案提议禁止使用蒸发器，但我发现我们赞成禁止消费大麻来监管大麻，而我们赞成禁止使用蒸发器是不一致的，” 他说，这项措施不利于消费者获得商品优质的产品。

他警告说，唯一禁止的是进口而不是消费，因此将出现盗版和掺假产品的销售，“这将导致更大的伤害”，这位参议员说。

同样，革命制度党（PRI）的努比亚·马约尔加（Nubia Mayorg a）同样表示，该措施只会造成更大的损害，因为 “禁令不是消除烟草燃烧器商业化的工具”。

Mencionaron que la SCJN lo declaró inconstitucional (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

“我们要做的就是陷入黑市，” 他还提到，SCJN宣布对这些产品的禁令违宪。除了贸易将受到限制之外，“没有研究确定它是有害的”，因此他宣布PRI的替补席将投票反对该意见。

同样，大卫·奥尔蒂斯·萨利纳斯和克劳迪娅·安纳亚对贸易和黑市的发展提出了相同的论点。

应该记住，最高法院宣布违宪，因为它发现它侵犯了人格的自由发展和贸易自由，而且不成比例，因为它不应该与烟草的情况进行比较，而应该考虑产品的特性正如安娜·玛格丽塔·里奥斯·法尔贾特部长所说的那样

尽管部长们决定保留这些产品对健康的影响。尽管SCJN的主持部长阿图罗· 扎尔迪瓦（Arturo Zaldivar）承认，随着需要考虑的新方面的出现，这一声明可能会改变。

联邦健康风险防护委员会（Cofepri s）还指出，由于存在镉，镍，铅等金属，这些金属对健康有害，因为它们包括致癌物质的衍生物，因此它们是有害产品。研究确定它们可能造成呼吸系统损伤、心血管损害和诱变损害。

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