尽管存在违约和制裁的风险，卢布仍能消除损失

（彭博社）俄罗斯卢布弥补了俄罗斯入侵乌克兰后几周遭受的严重损失。

周三，在莫斯科的业务中，该货币突破了每美元81.16美元，这是弗拉基米尔·普京总统发动袭击的前一天，即2月23日收盘的水平。具有讽刺意味的是，复苏是在一个具有讽刺意味的时刻，而广泛的制裁使俄罗斯经济陷入瘫痪，导致政府错开违约的边缘。

尽管有压力增加的迹象，但卢布在第十一交易日仍走强，美元对卢布的汇率在当地交易中跌至5％，至79.11，然后收于79.70。随着欧盟和美国协调对俄罗斯实施新的金融制裁库，财政部表示，其以美元偿还债务的尝试已被阻止，这可能会使该国更接近大约一个世纪以来的首次外部违约。

由于国际制裁实际上结束了卢布作为自由贸易货币的时代，卢布在2月24日入侵后立即暴跌。但是，严格的资本管制，包括禁止外国人出售俄罗斯资产，以及出口商强制出售外汇，都帮助卢布重新站稳了脚跟。

普京还要求俄罗斯天然气的外国买家以当地货币付款。因此，就目前而言，俄罗斯可能会继续从现金流入中受益，因为它以高价出售天然气和石油。

美国财政部长珍妮特·耶伦周三在国会委员会听证会上表示，人们不应该对卢布的涨势得出任何更深层次的结论，强调该国实行资本管制，卢布市场也不是自由的。

3月初，当地汇率接近每美元122卢布，比攻击前水平下降了30％以上。尽管几个点的离岸价格来源表明水平甚至更弱，但流动性受到严重阻碍。

原注：

即使违约风险，卢布也能消除入侵损失，制裁漩涡

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