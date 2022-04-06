Puro Sentimiento：泛美南部的公共汽车袭击事件后，名人表示声援该组织

女子团体 Puro Sentimiento，由帕梅拉·佛朗哥（Pamela Franco）通过她的社交网络报道说音乐家乘坐的公共汽车被一群抗议者用石头砸死。该事件发生在 4 月 6 日星期三凌晨 5 点左右的泛美卡纳南部 273 公里处。

根据乐团在其Instagram帐户上的说法，秘鲁国家警察的特工赶到现场，用催泪瓦斯驱散暴民。但是，由于有大量抗议者占领了该地区，所有这些都没有帮助，因此音乐家别无选择，只能待在车内。

在该团体的所有者克里斯蒂安·多明格斯（Christian Dominguez）最近的声明中，一些艺术家设法下车步行前往利马。但是，其中一位埃德温·科托（Edwin Coto）并不那么幸运，因为他的头部被石头击中。目前，他正在当地的一个医疗岗位得到帮助。

暴力事件的画面不仅使AméricaHoy的指挥家感到惊讶，而且还使艺术界的各种人物感到惊讶，他们对 Puro Sentimiento和受伤的音乐家表示声援，他们因暴力事件而在伊卡路上滞留了3天以上承运人停工。

Esto es Guerra 的参与者加布里埃拉·埃雷拉通过自己的 Instagram 故事大声疾呼，呼吁停止示威期间的暴力行为。“抗议是公正与和平的事业，好的，但伪抗议者的故意破坏和暴力并非如此。”

“我完全声援 Puro Sentimiento 乐团的音乐家，他们回到利马时被困在伊卡的路障上。我希望当局能够就此事采取行动，并希望法律的全部力量落在他们身上，” 这位真人秀女孩说。

Gabriela Herrera se solidariza con los músicos heridos de Puro Sentimiento. (Foto: Instagram)

另一位声援 Puro Sentimiento 的人物是卡拉·科蒂托·鲁达，他在 Instagram 上写道：“对暴力不行！没有什么能为暴力辩护。他们只想像其他陷入失业者的人一样回家。”

Carla Rueda pide que cese la violencia en las protestas. (Foto: Instagram)

Amer@@ ica Hoy 主持人珍妮特·巴尔沃萨、埃塞尔·波佐和布鲁内拉·霍纳对多明格斯的团队正在经历的情况感到遗憾，他当@@ 他向受伤的音乐家道歉时，他无法忍受现场的眼泪。

“我们同意示威游行的观点，即必须听取这些要求，但暴力不是办法。这不会发生任何事情，整个国家都以同样的方式思考。作为秘鲁人，这伤害了我们，但暴力不是办法，” 吉塞拉·瓦尔卡塞尔的女儿说。

巨大的经济损失

克里斯蒂安·多明格斯（Christian Dominguez）在《今日美国》（Am erica Today America）发表讲话时，有人问他将花多少钱用于解决交通问题，他回答说：“这将是非常昂贵的，最可悲的是，在我们一点一点地康复之后。你不知道（知道这次袭击）有多可怕，这不仅是因为损失，还要考虑人们在里面的表现。”除了这笔费用之外，他一直在开发的东西，以便他的音乐家在滞留在伊卡时可以吃喝。

同样，当他向音乐家的家人道歉时，他也无法忍住眼泪，因为其中一些人，包括他的保安人员，已经在公共汽车上待了好几天。

“卢奇托，他知道他会照顾我们所有人，我们有 50 个人照顾我们，为此谢谢你，他也是一个家庭的父亲，他可以去，但他在那里，他留下来，冷静下来。谢谢你，公司非常感谢你，音乐家，一千个道歉，” 他在哭泣时说。

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