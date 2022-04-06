囚犯在厄瓜多尔四所监狱抗议 “洛斯·罗伯斯” 的五名领导人被转移到最高警戒监狱

Soldados hacen guardia fuera de la penitenciaría 1 de Cotopaxi, donde varios reos y gendarmes murieron en disturbios, en Latacunga, Ecuador. Julio 22, 2021. REUTERS/Johanna Alarcon

厄瓜多尔的监狱危机仍在继续。据报道，在厄瓜多尔南部图里监狱造成最后一次大屠杀的大型乐队洛斯·罗伯斯（Los Lobos）的五名领导人搬迁后，上周二该国四所监狱记录了事件。

在拉塔昆加、马查拉、埃斯梅拉达斯和圣多明各监狱，囚犯爬上露台，控制了一些门，甚至烧毁了床垫。当局将这些行为描述为 “示威”，并报告说，为了恢复这些康复中心的秩序，同时启动了安全协议。这些监狱中的囚犯告诉媒体，这是声援从图里转移出来的囚犯的抗议活动。

上周一晚上，在图里监狱的暴力升级造成至少20人死亡，其中几人被斩首之后，内政部长帕特里西奥·卡里略将军宣布将五名犯罪团伙头目转移到最高安全监狱拉罗卡。公民平台厄瓜多尔SOS卡塞莱斯证实，他们将成为厄瓜多尔第二大大型乐队洛斯罗伯斯帮派的领导人。据估计，有8,000名囚犯加入该团伙。 SOS监狱还透露，发生抗议活动的监狱由洛斯·罗伯斯（Los Lobos）指挥。

当局知道，领导人移交后会有反应。卡里略部长本人表示，政府将坚决反对这些团伙，他们已做好任何回应的准备。

En lo que va de 2021, ya murieron 315 presos en los sangrientos motines en prisiones ecuatorianas

警方消息人士称，在拉塔昆加监狱，至少有50名囚犯爬上了该中心的露台。当局乘坐国家警察的军用卡车和巡逻车进入。为了保护他们的完整，厨房和维护人员被疏散到那里。此外，通往该监狱的道路上的通行受到限制。局势得到了控制。

科托帕希州长奥斯瓦尔多·科罗内尔（Oswaldo Coronel）证实，拉塔昆加监狱发生的事情是为了支持从图里转移到瓜亚基尔的拉罗卡的囚犯，这不是叛变。

同时，在Machala监狱也发生了一些事件，导致国家警察特种部队和武装部队成员被转移到该监狱。甚至囚犯的亲属也来到现场，随时了解这些事件，并抗议据称将囚犯从该监狱转移出去。据报告, 在那所监狱里, 囚犯控制了中心的出入口.

“我们的亲戚很平静，没有问题，一无所有。我们不希望转移，我们的囚犯在这里没事。他们没在打架或其他任何东西。他们没有战斗，即使在这里也没有杀戮，” 一位女士说。另一位亲戚还说：“我的兄弟被告知他将被转移到瓜亚基尔市，我们担心他会在那里被杀”，据《El Universo》报纸报道。

警方报告称，在埃斯梅拉达斯监狱，在马查拉事件发生仅一个小时后，一群150名囚犯在监狱院子里烧了一张床垫。但是，过了几分钟，囚犯们就会自己扑灭大火。

在发生兵变的警报下，数十名警察还干预了圣多明各监狱。尽管如此，警方没有发表任何陈述，而且众所周知，该中心的主任与一群囚犯进行了对话，他们提出了几次请求。

星期三下午，吉列尔莫·拉索总统将与内政部长帕特里西奥·卡里洛和政府部长弗朗西斯科·希门尼斯会晤，讨论与安全有关的问题。美洲人权委员会要求该州采取行动应对监狱危机，该危机在2021年造成315多人死亡，这是拉丁美洲监狱杀人人数最多的国家之一。

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