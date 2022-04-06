睡眠不足会增加内脏脂肪，从而导致心脏病和新陈代谢

16-08-2021 Grasa visceral. SALUD @DUSTINHUMES_PHOTOGRAPHY

尽管有证据表明睡眠不足会增加肥胖的风险，但实验证据有限。但是，研究继续表明，良好的睡眠习惯对于保持健康体重的重要性，但是要了解这种关系的细节，还有很多东西要学习。

美国梅奥诊所（Mayo Clinic）的研究人员通过展示睡眠不足如何增加腹部深部内脏内脏脂肪的含量，从而导致严重的健康风险，为这一话题提供了新的思路。

一长串已发表的研究阐明了睡眠不足与肥胖及其相关状况之间的联系。这包括展示 不规则的睡眠模式如何增加患高血压和其他代谢紊乱的风险，并使患心脏病的几率增加一倍。 同样，研究表明，额外的睡眠如何导致卡路里不足并降低新生儿肥胖的风险。

尽管该领域的科学知识正在积累，但梅奥诊所的研究人员指出，尚未对体内脂肪的分布进行具体研究。他的著作发表在《美国心脏病学会杂志》上，重点关注皮下脂肪之间的差异，皮下脂肪位于皮肤下方，当一个人处于皮肤状态时可以简单地感觉到这种差异捏住腹部和内脏脂肪，内脏脂肪是腹部深处的隐形脂肪，可以包围肝脏、肠道和其他器官。

在大多数人中，内脏脂肪仅占体内脂肪总量的 10％ 左右，但是当内脏脂肪积累到过多水平时，它可能会在不良健康结果中起不成比例的作用。这是因为它会产生与各种疾病有关的大量化学物质，包括心脏病发作和动脉粥样硬化等心血管疾病、2型糖尿病、肝衰竭、胃肠道疾病、癌症和哮喘。

Se observó que los voluntarios consumían más de 300 calorías adicionales al día durante sus períodos de restricción del sueño (iStock)

因此，控制内脏脂肪水平很重要。因此，Mayo Clinic的研究旨在探索睡眠如何发挥监管作用。它涉及 12 名不肥胖的健康人，他们被安置在每晚睡九个小时的正常人群中，或者被安置在每晚只睡四个小时的受限组中，持续两周。这是在适应某些时期和其他正常睡眠恢复之后发生的，然后这些小组在经历了三个月的漂白习惯后交换了睡眠习惯。

团体可以随时免费获得食物，科学家们通过CT扫描追踪了他们的能量摄入量、消耗、体重、食欲生物标志物和脂肪分布情况。据观察，志愿者在睡眠限制期间每天消耗超过300卡路里的热量，而他们的能量消耗保持不变。研究人员说 ，这导致体重增加很小，但内脏脂肪增加了11％ 。

领导这项研究的奈玛·科瓦辛（Naima Covassin）解释说：“只有通过计算机断层扫描才能检测到内脏脂肪的积累，否则就会被忽略，尤其是因为体重增加很小 ，只有约450克。”就睡眠不足对健康造成的后果而言，仅靠体重措施就会错误地令人放心。”

这项研究旨在复制轮班工人可以忍受的不规则睡眠模式，休息不足的时期穿插在正常的休息时间。 重要的是，科学家发现，即使体重下降，对内脏脂肪的影响似乎还会持续到睡眠不足的时期之后，如果这些睡眠模式持续数年，这 可能会产生累积影响 。

Los patrones de sueño irregulares pueden elevar el riesgo de hipertensión y otros trastornos metabólicos y duplicar la posibilidad de padecer enfermedades del corazón

该研究的另一位首席研究员维伦德·萨默斯说：“通常，脂肪优先沉积在皮下或皮肤下。”但是，睡眠不足似乎会将脂肪转移到最危险的内脏隔间。重要的是， 尽管在恢复睡眠期间，卡路里摄入量和体重有所减少，但内脏脂肪继续增加 。他总结说，这表明睡眠不足是以前无法识别的内脏脂肪沉积的诱因，至少在短期内，恢复睡眠并不能逆转内脏脂肪的积累。”

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