秘鲁国家队：委内瑞拉记者以及如果他有资格参加卡塔尔2022年世界杯，他将对 “双色” 的激烈批评

在南美的最后一天击败巴拉圭队之后，秘鲁队得以实现为卡塔尔2022年世界杯争取配额的目标预选赛。他仍然必须参加这场比赛才能与亚洲代表进行复活，以确定他是否最终有资格参加世界杯。在这方面， 委内瑞拉的一名记者发起了激烈的批评，以防万一发生这种情况 。

参考人物是费德里科·罗哈斯（Federico R ojas），他在DirecTV节目 “Fútbol Total” 中与其他同事讨论了世界杯赛事中国家演员阵容的选择，以防他们克服了对澳大利亚或阿拉伯联合酋长国的报复。

这一切始于小组成员之一克劳迪奥·侯赛因（Claudio Husain）看到秘鲁在这场伟大的体育赛事中获得资格，在对阵丹麦和突尼斯的比赛中取得了积极的成绩，考虑到丹麦人除了成为他们已经面对的竞争对手之外，还无法胜任2020年欧洲杯的任务。“ 尽管在法国的首次亮相很艰难，但我看到（秘鲁）在丹麦和突尼斯取得了成绩。 我在欧洲足球比赛中对丹麦的看法不太好。埃里克森的糟糕事件更加令人兴奋。我告诉你，秘鲁很幸运能和同一个小组一起比赛；这是一个学徒制，不再令人惊讶，” 阿根廷人说。

这就是罗哈斯似乎批评他的计划合作伙伴的地方。“ 你的论点是他在四年前就已经面对过这种情况，而你这样做是为了缓解可能是一个丑陋的结果。 你的论点非常模糊，我希望你能用必须说的方式说话，” 他说。

但这还不是全部，因为他提到卫冕世界冠军的法国人将击败 “whanquirroja”。“ 让我们说实话，法国将在首映式中击败秘鲁。如果他去参加世界杯，他在法国的时光将非常糟糕。 我们不想在秘鲁公众面前看起来不错。我知道你（古斯塔沃·切尔奎斯）在那里有承诺，你是秘鲁足球的名誉大使，” 他补充说。

确切地说，古斯塔沃·切尔奎斯否认了费德里科所说的话，他说：“ 法国是赢得世界冠军的最佳候选人，因为它是最好的球队之一，已经度过了四年的美好 时光。”

DirecTV 的传播者与 “Fútbol Total” 节目的同事就 “双色” 进行了讨论。| 视频：“秘鲁巧克力”

秘鲁传给 REPECHAGE

“双色” 在南美季后赛中获得第五名并获得 24 分后设法获得了复活。 实际上，在击败巴拉圭人之后，他在最后一天对阵巴拉圭人时取得了这一成就。同时，哥伦比亚和智利等顶级追随者被排除在世界杯赛事之外，因为他们完全依赖 “blanquirroja” 的结果。

就智利人而言，这是继 2018年俄罗斯发生的事情之后，他们连续第二次被排除在世界杯之外，当时他们以26分获得第六名，与秘鲁相同，但进球差异更大。就哥伦比亚人而言，在葡萄牙人卡洛斯·奎罗斯（Carlos Queiroz）离开进入雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）之后，哥伦比亚人在资格赛的中间进行了教练的更换。无论如何，这对他来说还不够，该国媒体称这是一次彻底的失败。

秘鲁在2018年俄罗斯世界杯上的经历

如果 “双色” 超过亚洲代表，它将直接与法国、丹麦和突尼斯一起进入 D 组。尽管这不是我第一次 面对 “Les Bleus” 和丹麦人，因为他们已经在上届世界杯上相遇了，并且以1比0的两次失利 。这样，里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）和公司将首先尝试克服复活并获得参加世界杯的资格。然后，从积累的经验中，去提供更好的国家队版本。

Edison Flores marcando a Kylian Mbappé en el Perú vs. Francia del Mundial de Rusia 2018. | Foto: REUTERS

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