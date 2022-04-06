帕特里夏·阿门达里斯（Patricia Armendáriz）为莫雷纳辩护免受撤回签证的威胁：“他们想向我们展示”

在过去的几个小时里，美国国会议员维森特·冈萨雷斯（Vicente González）向美国当局提议从美国撤回签证。墨西哥众议员，他们是全国复兴运动和国会工党推动的所谓的墨西哥-俄罗斯友好委员会的成员。

这些人至少有25名墨西哥公民和官员，在得克萨斯州政客致函美国国务卿安东尼·布林肯和国土安全部长亚历杭德罗 ·马约卡斯之后，他们可能会没有签证。

民主党议员在任职期间指责墨西哥人涉嫌共谋避开自由世界并选择支持暴政。他说，尽管洛佩斯·奥夫拉多尔总统本人 “继续对俄罗斯和乌克兰之间的冲突采取中立的公开立场（...），但他自己的莫雷纳党成员和其他人采取的行动表明情况并非如此。”

面对这种威胁，正是莫雷纳和过渡党的代表们以争论来捍卫他们的同事在发展这个友谊小组以及与其他国家的各种委员会时做出的决定。

Patricia Armendáriz, diputada electa por Morena (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

女商人兼国家复兴运动替补席副手帕特里夏·阿门达里斯就是这种情况。通过社交网络，他从自己的角度解释了冲突是如何发展的。

据这位墨西哥官员说，这一切始于国会，当时国家行动党（PAN）的成员提出了为俄罗斯入侵乌克兰留下的受害者默哀一分钟的提议，莫雷诺主义者拒绝了这一提议。

对于Armendáriz来说，这是一个挑衅性事件，试图表明他方面据称支持俄罗斯，这从他的友谊委员会的最初旗帜中可以明显看出。

面对这种情况，他呼吁国会议员将重点放在 “有利于墨西哥的立法” 上，因为他认识到这正是 “我们代表的任务”。

Diputada Patricia Armendáriz acusó a panistas de haberlos provocado para e exhibir supuesto apoyo pro ruso(Foto: Twitter / @PArmendarizMX)

第四次转型（第四季度）政策的最强捍卫者杰拉尔多· 费尔南德斯·诺罗尼亚（Gerardo FernándezNoroña）则对社交网络感叹为了执行其机构任务，它被描述为 “亲俄罗斯”。

“'亲俄罗斯'，现在事实证明，参加建立友谊团体的机构任务是一项亲俄罗斯的活动。你至少应该做的就是履行你的记者的工作，还是他们是亲洋基队？”，他在社交网络上写道。

费尔南德斯·诺罗尼亚（FernándezNoroña）在另一封信中保证，丢失签证比 “行使自由” 要好，他回忆起唐纳德·特朗普（Donald Trump）作为美国总统抗议的前几天，他在特朗普大厦示威反对他。

杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（Gerardo Fernández Noroña）是可能面临签证危险的墨西哥人之一，因为他出现在德克萨斯州国会议员发给秘书安东尼·布林肯和亚历杭德罗·马约卡斯的名单上。

El diputado Gerardo Fernández Noroña envió un fuerte mensaje al Parlamento Europeo, a quienes calificó de "culebras", "injerencistas" e "hipócritas" (Foto: Cámara de Diputados)

据称，这场冲突本来是在马里亚纳·戈麦斯·德尔坎波议员时发展起来的 在会议上要求对在乌克兰布查市发现尸体一事默哀一分钟.

Morenista替补席的副协调员莱昂内尔·戈多伊则报告说，应该对该决定进行彻底的讨论和分析，因为在那之前，还没有足够的证据知道这是否是所谓的 “蒙太奇”。

讨论结束后，“第四次转型” 的盟国呼吁为其他冲突中的生命损失默哀一分钟，这些冲突目前没有得到同样的重视，例如摩洛哥和撒哈拉共和国之间的冲突。

作为回应，董事会主席、全国复兴运动（莫雷纳）的副主席塞尔吉奥·古铁雷斯·卢纳（Sergio Gutiérrez Luna）为两次冲突中的生命损失默哀一分钟。

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