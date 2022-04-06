在线预备-9月：申请人注册的截止日期是什么时候

由于申请人的注册已经开始，因此为数十名想通过SEP Online High School学习的人提供了一个新的机会，并且根据公共教育部的说法，如果达到15,000个完整记录，该机会可能会更早关闭。

而且，O nline Prep-SE P提供了灵活的日程安排，这使毕业生有机会同时进行其他活动，以便专业地培养自己。但是，申请人的注册有截止日期。

此外，该平台每周7 天，每天24小时向学生开放。如果他们进入注册流程，感兴趣的一方必须在学习期间在虚拟顾问的帮助下完成至少23个模块，虚拟顾问负责指导，评估和向学生传授他们的知识。

Los aspirantes tendrán que tomar un curso. (Foto: Pixabay)

如何注册？

根据SEP的信息，学生必须采取一些措施来实现自己的目标。下面我们将揭示要求和注册流程。

*第一步是访问以下链接。这里。

*到达那里后，您必须使用唯一填充密钥（CURP）进行注册。

*然后，您需要输入电子邮件地址并进行确认。

*然后，您必须上传所需的文件，例如：PDF格式的 CURP 和出生证明。

*然后，您需要回答个人信息问卷并发送回复。

根据教育机构的说法，从4月27日至5月1日收到访问数据后，您将必须参加propaedeutic课程，该课程将于今年5月2日至29日举行。

为了访问本课程，系统将向您的电子邮件发送用户编号（ID）和密码。

申请人将能够在 6 月 2 日至 15 日期间在 p repaenlinea.sep.gob.mx 门户网站上查阅 propa edeutic 模块的结果。必修的 propaedeutic 模块为期四周，将使学生能够在浏览互联网平台和了解教育模式时发展技能。

Los aspirantes deberán cargar sus documentos. Foto: Pixabay.

最后，如果您在考虑参加该项目的8,000名学生中被录取，则必须通过SEP平台完成注册过程。

报名截止日期是什么时候？

正如教育当局宣布的那样，寻求克服自我的申请人将可以在今年 4月22日之前注册。

该课程的对象是居住在墨西哥境内或境外的墨西哥国籍人士，以及证明自己在墨西哥合法居留、不论年龄大小、完成中学教育的外国人。那些有兴趣的人必须有他们的证书。

有23个特定模块可以执行您的学校活动，持续至少四周，时间灵活，每周通过平台上的活动进行交付。

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