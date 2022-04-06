申诉专员呼吁哥伦比亚将体育视为一种职业

Fotografía de archivo del colombiano Carlos Mario Oquendo. EFE/Javier Lizón

考虑到哥伦比亚运动员近年来取得的成就，监察员办公室保证必须加快改革1995年第181号法律的进程。这意味着，要求国家政府通过体育部和共和国国会确保体育在国内被视为一种职业，以确保为国家运动员提供更好的社会经济机会。

据这位官员说，鉴于近年来巩固了新的制度框架，运动员的巨大成就以及体育，娱乐和体育活动对国家的社会经济影响，这项法律拖延了改革。

监察员举行了听证会，亲自听取了高绩效运动员代表、残疾人和业余运动员、体育领袖、教练代表和运动员家长对保障体育权利的关切。在这方面，卡马戈强调，通过桑坦德地区、国家公设辩护人办公室局以及体育、妇女和儿童事务的代表，采取了具体行动来核实该领域的权利，并启动了以人权为重点的培训计划周期在桑坦德田径联盟和他们的俱乐部。

此外，应该指出的是，这项工作首先将与体育部，Indersantander，Inderbu，布卡拉曼加市长办公室和桑坦德政府进行沟通。

另一方面，为了确保尊重哥伦比亚运动员的权利，监察员办公室在这种情况下启动了《促进公民监督战略》。该实体的负责人解释说，“必须为运动员的尊严而努力，使体育成为所有人而不是少数人的权利。我们的目标是提高公民对体育在我们生活各个方面的重要性的认识，从我们出生的那一刻起直到我们长大成年。”

最后，他再次呼吁所有公民保持警惕，避免和举报任何针对运动员的暴力行为。他说：“在监察员办公室，我们将继续陪同受害者及其家人，我们将继续监测总检察长办公室对该国该地区一些运动员涉嫌遭受性虐待的案件进行的调查结果。”Camargo。

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