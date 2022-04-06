新西兰宣布对从俄罗斯进口的商品征收关税和新的限制

New Zealand Foreign Minister Nanaia Mahuta speaks during a session of the UN Human Rights Council, which voted to hold an urgent debate about Russia's deadly invasion of Ukraine at Kyiv's request, amid widespread international condemnation of Moscow's attack, in Geneva, Switzerland February 28, 2022. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

新西兰当局周三宣布，该国将对所有从俄罗斯进口的产品征收35％的关税，并将现有的出口禁令扩大到与俄罗斯战略产业密切相关的工业产品。

外交部长纳奈亚·马胡塔说：“在布查和乌克兰其他地区针对平民的暴行中出现的图像和报道令人憎恶和应受谴责，新西兰继续对普京毫无意义的侵略行为作出回应。”

在这方面，他强调，俄罗斯必须 “对针对无辜平民犯下的战争罪和暴行承担责任”。他补充说：“与其他 41 个国家一起，新西兰宣布支持起诉国际刑事法院（ICJ），并为调查提供了资金。”

因此，新西兰贸易部长达米安·奥康纳说，新西兰实施的这些新制裁旨在 “向普京政权施加压力”，以及国际社会为结束乌克兰的敌对行动而采取的其他措施。

Nueva Zelanda anunció la aplicación de aranceles y nuevas restricciones a las importaciones de Rusia

新西兰当局宣布的这些新的制裁措施预计将于4月25日生效，新西兰行政长官在一份声明中指出，“这是迄今为止新西兰对俄罗斯入侵的最重要的经济反应”。

就其本身而言，白宫周二宣布，它将再向乌克兰提供1亿美元的军事援助，使自俄罗斯入侵开始以来，美国对这个欧洲国家的援助超过17亿美元。

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在一份照会中表示，他今天根据乔·拜登总统的命令，授权重新撤出国防部文物，“以满足乌克兰对更多反武器系统的迫切需求”。

五角大楼发言人约翰·柯比（John Kirby）指出，这些是标枪反武器导弹，美国一直在向乌克兰提供这些导弹，他向乌克兰保证，乌克兰一直在 “非常有效地保卫自己”。

布@@ 林肯回忆起 “俄罗斯军队在布查犯下的暴行”，强调华盛顿及其盟国将继续大力支持乌克兰 “勇敢” 捍卫其 “主权和领土完整”。

在这方面，他辩称，自2月24日俄罗斯总统弗拉基米尔·普京下令入侵以来，除美国外，已有30多个国家向乌克兰提供军事援助。

他补充说：“我们每天都在一起提供安全援助，我们正在加快乌克兰用来自卫的更多武器和防御装备的运输。”

他说，除了 “加强乌克兰在战场和谈判桌上的地位” 之外，其盟国还在收集数据以 “记录举报的虐待行为”，并将其交给适当的机构以清除问责制。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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