minSaLUD 授权杨森疫苗用于加强剂量

El Ministerio de Salud también informó que fueron aplicadas 338.517 vacunas, de las cuales 116.023 corresponden a segundas dosis y 24.291 a la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen. Foto de archivo. EFE/ Carlos Ortega

最近几个小时，卫生部证实，尽管其最初立场是在2022年1月不使用加强剂量的Janssen疫苗，但它授权将该生物用于第三剂疫苗。

值得记住的是，MinSaLUD最初确定生物制剂将用于其他患者，以便在第二次给药时完成疫苗接种计划。

但是，卫生部通过其官方Twitter帐户报告说，上述疫苗已经可以用于针对covid-19的第三剂生物疫苗：“您是否在4个月或更长时间前与辉瑞，Moderna，Sinovac或阿斯利康完成了疫苗接种计划？你现在可以用詹森疫苗获得加强剂了。”

因此，现在，尽管哥伦比亚人以前曾在另一家实验室接种过疫苗，但现在仍将能够使用詹森的生物药物来施用加强剂量。MinSaLUD没有详细说明其决定的理由，但值得回顾的是，在以前的陈述中，有人说确定是基于每个小瓶的可用性和特性。

但是，作为詹森为卫生部提供的单剂量疫苗，该疫苗的强化将通过另一种生物学来完成，这既是因为它具有提高该国疫苗接种率的功能，又具有疫苗的特性和增强保护的可能性对抗病毒。通过使用来自另一个实验室的剂量的助推器。

波哥大96.8％的人口已经完成了针对covid-19的疫苗接种计划

卫生部表示，截至2022年4月3日，共使用了15,770,894剂针对 COVID-19 的疫苗，据卫生部在SaluData网站上发布的 “疫苗计量器” 的最新报告所述。

向波哥大人口注射的这些剂量意味着波哥大96.8％的人口已经有完整的针对该病毒的疫苗接种时间表（两剂），而就3至11岁男孩和女孩的疫苗接种而言，据报道，该人口中有73.4％已经接种了第一次剂量。

值得注意的是，在国家一级，该国在covid-19病例方面一直表现出稳定。流行病学和人口学主任克劳迪娅·奎拉尔在126号统一指挥所发表了一般性建议。

这位官员提出的要点是：“在规定的时间保持监视、追踪或测试设备；迅速进行遏制”，特别强调有危险因素的人群，她敦促按照准则中确定的优先顺序进行测试。

他补充说：“我们的局势非常稳定，但是我们不能说不会再生，也不能说我们不会突然有某些子族的进入，因此我们必须继续执行整个疫苗接种计划”。

同样，他指出，必须加强在部门和部门间层面采取的行动，这将对生活在哥伦比亚的人民的健康和福祉产生更大的积极影响。

奎拉尔重申，有必要在60岁及以上的人群中维持生物安全措施和加强疫苗接种，尽管死亡率很低，但他们仍然是构成这些比率的最大年龄组。

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