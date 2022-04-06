马里奥·德尔加多敦促在撤销授权中 “击败” 保守派和选举当局

撤销授权程序几天后，民族复兴运动（莫雷纳）发起了一场密集的运动，以推动安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）继续任职。

樱桃党的成员，包括国家领导人马里奥·德尔加多·卡里略（Mario Delgado Carrillo）本人，都利用他们的旅行和空间来支持这项民主运动，自从提出民主运动以来，就引起了无尽的怀疑。

这次，在锡那罗亚州库利亚坎的一次工作访问中，莫雷尼斯塔人向公民保证，参加4月10日下周日的投票代表了墨西哥在 “真正的民主” 中生活的又一步。

德尔加多·卡里略（Delgado Carrillo）呼吁 “击败” 保守派和选举当局，例如INE，他们不惜一切代价抵制这次全民协商，尽管存在种种障碍，但选举将完全正常进行。

Mario Delgado aseguró que en la votación se pone en riesgo todo lo obtenido por la 4 T (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

“墨西哥人民希望生活在民主中，经历了许多斗争，我们为生活在真正的民主国家中而面临的战斗。这个星期天我们还有一场战斗要面对，我们必须击败保守派，但我们还必须说，我们必须击败一个决心一如既往地代表同一个民族的选举当局，” 莫雷纳领导人说。

后来，这位激进分子指出，本着他们在2018年表现出的同样精神，人们应该在本周日出去投票，在争取生活在真正的民主国家的斗争中 “不要退后一步”；此外，他们还将向总统展示他在该国的所有支持。

他补充说，第四次转型（第四季度）在他任期的最后三年中所取得的一切成就也受到威胁。他还强调了塔巴斯克尼奥的所有成就，他将其归类为 “我们已经很久没有了” 的总统。

“4月10日危在旦夕的是第四次转型所取得的一切成就，我们将继续支持那些最需要的人，基础设施工程在创纪录的时间内建成，不再存在腐败。他向安德烈斯·曼努埃尔（AndrésManuel）承诺的一切都将实现，自从我们在墨西哥以来，他信守诺言，站在人民一边已经很长时间了，” 莫雷尼斯塔领导人说。

Mario Delgado aseguró que los conservadores y autoridades electorales quisieron sabotear la consulta popular (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

马里奥·德尔加多（Mario Delgado）解释说，本届政府的所有进展都是在没有增加税收和没有汽油的情况下进行的，因为，他说：“现在它是诚实而没有腐败的治理的”，这种情况会困扰反对派，因为自第四季度到来以来，“他们已经用完了偷东西”。

最后，党派总统表示，塔巴斯克尼奥（Tabasqueño）领导的政治运动试图将所有权力赋予人民，以便他们可以像现在一样选举和罢免总统，以便德尔加多·卡里略说，在即将到来的努力中，他们不会再有 “像以前那样的领导人：盗贼、腐败分子或杀人犯”。

尽管莫雷纳总统强调了这些方面，但围绕此案仍存在一些争议，因为 AMLO的追随者已尽一切努力推动撤销授权，直到修改了他们前段时间通过的立法。

尽管国家选举研究所今年获得的预算很少，但由于缺乏资源，全民协商已暂停，但它已尽一切可能发展该预算，即使总统和其他官员并非如此。

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