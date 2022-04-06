游行反对佩德罗·卡斯蒂略：在圣马丁广场抗议的秘鲁名人

周一晚上，佩德罗·卡斯蒂略总统在给全国的一封信中宣布，由于@@ 以下原因，利马大都会和宪法省卡亚俄将进入紧急状态航空公司对燃料增加的抗议。为了制止首都的骚乱，总统于 4月5日星期二下令从02时至23时59分实行宵禁。

但是，这并没有阻止数百名秘鲁人走上街头抗议政府。因此，从凌晨开始，下午3点在圣马丁广场（Plaza San Martín）召集了动员，该动员在社交网络上风靡一时带有主题标签 #FueraCastillo 和 #TodosALaCalle。

尽管事实上卡斯蒂略总统在下午会见共和国国会发言人委员会时宣布他将废除该措施，但游行仍在继续。几位著名的秘鲁人参加了这次会议，他们来到圣马丁广场，要求将秘鲁总统从政府大厦撤职。

马里奥·哈特

这位前现实男孩通过他的Instagram故事发表了他在圣马丁广场的故事，是最早露面的公众人物之一。大喊 “Out Castillo！” 之后，在他的平台上写道：“联盟就是力量，我们去秘鲁吧！”，“让我们带着信心把他赶出去”，“不要让任何人剥夺我们的自由。这是你的宵禁。”

Mario Hart asistió a la Plaza San Martín para protestar contra el Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

罗德里戈·冈萨雷斯和吉吉·米特雷

由于国家紧要关头而被取消的 Amor y Fuego 节目的主持人出席了示威活动。受欢迎的 “Peluchín” 在他的 Instagram 上发布了一段视频，看到他与伴侣一起抗议。“紧急，新总统！新国会”，听见 Willax TV 的人物以及周围的人都在大喊大叫。

布鲁内拉·霍纳

来自 América Hoy 的金发司机穿着秘鲁 T 恤出席会议，采访了一些在抗议活动中受伤的人。她也过得不愉快，因为她在离她很近的地方投下了催泪弹。“游行失控了。第一次在我附近投下了几枚催泪弹，但我们会继续战斗直到卡斯蒂略离开。#CastilloRenunciaElPuebloTeRepudia，” 霍纳写道。

Brunella Horna en la marcha contra Castillo. (Foto: Instagram)

VANESSATERKES

这位秘鲁女演员来到圣马丁广场（Plaza San Martín），向数百名公民发出抗议声音。在接受亚视采访时，她指出，不仅在利马，他们希望国家元首离职，而且秘鲁大部分地区也要求离职。通过她的网络，人们看到她在唱 “Contigo Peru” 以鼓励更多同胞走上街头。

迈克尔·芬塞斯

尽管他在网络上受到批评，因为他是反对佩德罗·卡斯蒂略的游行的领导人，被称为 “自由大游行”，演员并不害怕，出现在圣马丁广场。“我们来了，所有血统的秘鲁人。不要失去你的自由，用你的生命来捍卫你的现在和未来。在这里，在我们美丽的秘鲁。我们在等你！”，他在推特上写道。

Michael Finseth fue líder de la “Gran marcha por la libertad”. (Foto: Twitter)

nikkoponce

将在 Netflix传记系列中扮演保罗·格雷罗的演员记录了对阵卡斯蒂略的所有细节。据他说，尽管示威是和平的，但警察还是打算驱散示威者。“抗议活动是和平的，没有骚乱，我们在唱歌。你为什么要送水泵？他们为什么要投下催泪弹？”，在他的 Instagram 故事中听见。

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