莉迪亚·卡乔在针对路易斯·德拉诺的新消息后对萨莎·索科尔表示同情：“指望我”

记者莉迪亚· 卡乔（Lydia Cac ho）表示声援歌手兼女演员萨莎·索科尔（Sasha Sokol）发表新消息，以回应制片人和创意人路易斯·德拉诺（Luis de Llano）发表的声明，她在声明中保证 “他没有犯任何罪行”。前 Timbiriche 是未成年人，他今年 39 岁。

路易斯·德拉诺（Luis de Llano）在接受约迪·罗萨多（Yordi Rosado）采访时否认了这些言论的一系列标语后，将近一个月，这位歌手再次利用自己的社交网络来确保制片人在3月30日分享的声明中没有说实话，并警告他：“再见法院”。

面对这种情况，墨西哥记者莉迪亚·卡乔（Lydia Cacho）在索科尔在她的 Instagram 帐户上发布了冗长的消息后，向她发出了支持信息：“亲爱的萨沙，请指望我。事实上，是恋童癖者的行为使它沉没，而不是受害者的勇气。”

Lydia Cacho lanzó un mensaje de apoyo a la cantante (Foto: Instagram)

加入她的人是女演员兼主持人丽贝卡·德·阿尔巴（Rebecca de Alba），评论说：“永远和你在一起”。但是，随着数百名网民对索科尔表示尊重和喜爱，不仅名人在网络上充斥着支持前廷比里奇的评论。

“伸张正义，为所犯罪行付出代价”，“我非常钦佩你的勇气”，“愿这不能逃脱惩罚”，“所有那些闭嘴，并没有让你远离那个掠食者，就像他一样有罪”，“你是一个真正的拖把，是每个人的榜样”，这是Sokol从 Instragram 用户那里收到的一些消息。

“自3月8日发布公报以来，已经快一个月了。我以为我不必再谈论这个了，但是情况让我别无选择。当路易斯想让我的父母说这种关系是 “透明的” 时，他会撒谎。没有什么比事实更远了。透明度？是认真的吗？关系开始两年后，我的父母就发现了这种关系。我重申，刚开始的时候我才 14 岁；当他们发现我已经接近 16 岁时。他们怎么会同意他们不知道存在的东西？”，始于4月5日星期二发布的新文本。

Luis de Llano tenía 39 años mientras que Sasha era aún una menor de edad (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

但是，索科尔向制片人保证，她的母亲，已故的玛格达莱娜·库里里（Magdalena Cuillery）面对了法律的影响程序最终导致她停止了可能的诉讼。

“当然，我母亲打算对路易斯·德拉诺进行刑事起诉。律师们用同样的论点阻止了她，这些论点阻止了这么多人为自己辩护免受虐待：缺乏足够的立法、污名化、恐惧、羞耻。她选择面对路易斯他答应远离我。他立即把我送到国外的寄宿学校，把我带出廷比里切，” 他补充说。

根据前廷比里切的说法，德拉诺设法从亲戚那里秘密地与她保持联系。

La polémica se desató tras la aparición de Luis de Llano en el canal de Yordi Rosado (Foto: Instagram)

“你怎么能把几乎完全隐藏的关系称为 “透明”？我说的一切我都有证据。他没有，因为它们不存在。”

萨莎面对一位批评母亲与路易斯·德·拉诺（Luis de Llano）住在一起的人，甚至是她所说的 “修饰”。最后，萨莎·索科尔（Sasha Sokol）向制片人发出了严厉的警告：“我分享真相的目的不是要用石头砸死路易斯。他因为自己的行为而被扔石头。路易斯：认为你没有不道德的行为是不道德的事情。法庭上见。”

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