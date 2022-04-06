朱莉安娜和伊娜·卡尔德隆以及他们关于安德烈·瓦尔迪里和费利佩·萨鲁玛的结婚邀请的笑话

在四月初的这些日子里，安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）和费利佩·萨鲁玛（Felipe Saruma）由于结婚而在社交网络和媒体之间听起来更加实际上，婚礼邀请函的分发（从那时起尚未延长举行婚礼的日期尚未延长）已经开始，而且，社交媒体人物，例如巴兰基亚影响者的姐姐舒贾姆·瓦尔迪里（Shujam Valdiri）讲述了邀请的情况。

因此，所有东西都由一个棕色的盒子组成，封面上有两个字母 “A”，分别是安德烈·瓦尔迪里和安德烈斯·费利佩·卡马戈·冈萨雷斯（Felipe Saruma的名字）的名字的首字母；里面是一张显然在玻璃杯中的卡片，上面写着 “安德里亚和安德烈斯...有了上帝的祝福，我们有了邀请他们参加我们的婚姻的姿态”。反过来，还有一个信封，用来传达婚礼将是一阵信封。

除上述外，邀请函还包括一瓶威士忌，更具体地说是Blue Label。

鉴于安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）和费利佩·萨鲁玛（Felipe Saruma）开始分发结婚邀请函，如今，伊娜的姐姐朱莉安娜·卡尔德隆分享了一些 Instagram 故事作为关于这个话题的笑话。因此，在拍摄图像的过程中，听到他说：“你不会相信的，但是我已经收到了安德里亚·瓦尔迪里小姐和费利佩·萨鲁玛小姐的结婚邀请... 他们说他们没有给我们喝酒是因为我们喝了很多，所以阿吉塔”。

朱莉安娜（Juliana）就是这样幽默地展示了一瓶水，上面有一张卡片，上面写着用黑色和红色标记写的以下信息：“朱莉安娜和伊娜邀请您参加我们的婚姻，安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）”。

就她而言，伊娜·卡尔德隆（Yina Calderón）分享了她与姐姐的聊天片段，他们想知道如何为活动着装。目前，尚不知道安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）对卡尔德隆姐妹的这些出版物说过任何话。

在有影响力的人的世界中，不乏摩擦和狂欢，例如，伊娜·卡尔德隆（Yina Calderón）和安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）在公众场合存在一些分歧。从上下文来看，去年1月，我们电视台的这位前明星讲述了她对巴兰基亚舞者最近进行的整容手术的批评意见：

“...我很佩服安德里亚（Andrea），她是一位女企业家，挺身而出，很简单，我有很多东西要学她，但是她发胖了，变胖了，那个外科医生不是，在外科医生的尊重下... 但是他留下了她的脂肪... 手术和谈话都消失了，这是事实”，卡尔德隆当时的话是她的社交网络。

在这种背景下，安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）发表了各自对伊娜·卡尔德隆（Yina Calderón）批评她和她的整形外科医生的回应，她说：“...你你一直告诉我，你钦佩我和成千上万的东西，但不要因为你没有连接舌头而虚伪用你的大脑，你说一件事，但你想另一件事。当你只看过一个过程时，你就符合外科医生的工作资格...当您拥有社交网络时，请善用它们，而不是为了破坏...”

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