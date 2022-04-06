朱利安·祖基记得佩德罗·卡斯蒂略要求出去游行反对秘鲁政府的时候

圣马丁广场的游行也是如此承运人停工和当晚颁布的@@ 强制性社会固定措施4月4日星期一，即4月5日星期二，在佩德罗·卡斯蒂略总统给国家的致辞中，他对任何秘鲁公民或外国人都不是陌生人现在住在秘鲁。

阿根廷人朱利安·祖奇（JuliánZucchi）就是这种情况，他已经加入了秘鲁演艺界的人物对国家形势发表了看法。吉达·埃斯拉瓦（Jeddah Eslava）的夫妇强调说，他们从未参与过人民的政治决策，但这次他们不能充耳不闻。

“你知道我通常不参与政治，我觉得自己不像专家。我只是另一个公民。在第二轮比赛的时候我什至没有参与其中，因为选择的自由属于人民，大多数人选择了卡斯蒂略，我尊重他，” 这位演员开始在他的官方 Instagram 帐户的故事中说。

但是，她毫不犹豫地与超过100万粉丝分享了一段由用户在TikTok上发布的视频，现任共和国总统被视为领导人。

这位前真人秀节目说：“人们不得不走上街头才能发生某些事情，这很痛苦，但是不久前，卡斯蒂略先生要求这样做，” 前真人秀节目然后转播了佩德罗·卡斯蒂略的视频。

可以看出，现任总统正在邀请来自秘鲁各地的公民走上街头抗议政府 “消除” 腐败分子，而他只是人民中的一员。

这位演员补充说 ：“我的角色是娱乐和努力使人们振作起来，但我觉得有义务不要愚蠢地说出自己的感受，” 他强调说，利马的混乱将伤害他，因为他即将发行一部戏剧。





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