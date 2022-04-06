Infonavit：如何获得超过200万比索的配偶信用

国家住房基金研究所（Infonavit）提供各种抵押贷款，以便工人在购买房产或无法扩建或改建房屋时可以获得便利。如果与伴侣共享购置房屋或公寓的机会，则受抚养人允许将配偶之间的信贷合并，从而获得更大数额的贷款。
在这方面，Infonavit宣布，有兴趣通过这种方式获得贷款的人将能够获得高达200万217,700比索的收入，具体取决于两个申请人的工资和信用记录。这样，Infonavit Spousal Cred it允许有兴趣的各方购买和购买新房或二手房，购买抵押房屋或公寓，以及在有土地的情况下进行维修或从头开始建造房产。
申请和获得这种贷款的主要要求之一是，配偶双方在墨西哥法律的保护下结婚。此外，他们还必须是墨西哥社会保障局（IMSS）的有资格持有人，具有有效的雇佣关系，并遵守住房子账户中的1080点积分，这是该机构发放任何类型信贷所要求的。
还必须满足以下要求才能申请：
1.合法结婚并持有保护亲属关系的结婚证书。此外，他们必须一起出席才能申请申请。
2。两位申请人都必须有积极的雇佣关系并向Infonavit缴款。
3.配偶双方在申请时必须都在工作，并且已经工作了至少两年半，没有中断。
4.您打算购买的房产不得位于任何风险区域，也不得缺少任何服务，此外还必须得到技术意见的认可，指出其耐久性至少为30年。
要申请，有兴趣的夫妇必须遵循以下程序：
-登记申请必须由配偶双方提交，其他手续也必须提交。
-完成并完成全部在线SABER研讨会，受益人将在研讨会上了解Infonavit发放的抵押贷款是如何运作的
-配偶双方必须满足 “绿色抵押计划” 下的所有必要要求，具体取决于安装的配件可以节省：水，电和煤气。
-使用以下文件收集和组装自己的档案：
1.学分注册申请
2。出生证明原件及复印件
3.官方身份证，可以是选民的证书、护照、带照片的职业身份证、驾驶执照或国家兵役（SMN）卡
4.结婚证书原件及复印件
5。卖方的银行对账单、电子评估书和技术意见书不超过6个月的房屋，以及房屋所有权的副本。
6。在最近的Infonavit护理办公室正式登记配偶双方的申请。
7.配偶双方选择公证人并交付各种文件
8。访问 Infonavit 我的账户门户，以确认文档保留通知的可用性。随后，配偶双方必须将其带到公司进行签名和盖章。
9.在确定签署契约的日期后，执行配偶双方向公证人递交通知，并结束授予信贷的过程。
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