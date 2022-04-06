Infonavit：如何获得超过200万比索的配偶信用

国家住房基金研究所（Infonavit）提供各种抵押贷款，以便工人在购买房产或无法扩建或改建房屋时可以获得便利。如果与伴侣共享购置房屋或公寓的机会，则受抚养人允许将配偶之间的信贷合并，从而获得更大数额的贷款。

在这方面，Infonavit宣布，有兴趣通过这种方式获得贷款的人将能够获得高达200万217,700比索的收入，具体取决于两个申请人的工资和信用记录。这样，Infonavit Spousal Cred it允许有兴趣的各方购买和购买新房或二手房，购买抵押房屋或公寓，以及在有土地的情况下进行维修或从头开始建造房产。

申请和获得这种贷款的主要要求之一是，配偶双方在墨西哥法律的保护下结婚。此外，他们还必须是墨西哥社会保障局（IMSS）的有资格持有人，具有有效的雇佣关系，并遵守住房子账户中的1080点积分，这是该机构发放任何类型信贷所要求的。

Los matrimonios interesados en obtener un crédito de más de 2 millones de pesos podrán realizar la solicitud ante el Infonavit, pero no se debe perder de vista que el monto de la hipoteca se entregará en función del salario, el tiempo laborado y el historial de cada trabajador (Foto: Archivo)

还必须满足以下要求才能申请：

1.合法结婚并持有保护亲属关系的结婚证书。此外，他们必须一起出席才能申请申请。

2。两位申请人都必须有积极的雇佣关系并向Infonavit缴款。

3.配偶双方在申请时必须都在工作，并且已经工作了至少两年半，没有中断。

4.您打算购买的房产不得位于任何风险区域，也不得缺少任何服务，此外还必须得到技术意见的认可，指出其耐久性至少为30年。

要申请，有兴趣的夫妇必须遵循以下程序：

-登记申请必须由配偶双方提交，其他手续也必须提交。

-完成并完成全部在线SABER研讨会，受益人将在研讨会上了解Infonavit发放的抵押贷款是如何运作的

-配偶双方必须满足 “绿色抵押计划” 下的所有必要要求，具体取决于安装的配件可以节省：水，电和煤气。

-使用以下文件收集和组装自己的档案：

1.学分注册申请

2。出生证明原件及复印件

SABER es un taller con el cuál podrás conocer información relevante para tomar buenas decisiones en cuanto a los tipos de crédito que tiene Infonavit. (Foto: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)

3.官方身份证，可以是选民的证书、护照、带照片的职业身份证、驾驶执照或国家兵役（SMN）卡

4.结婚证书原件及复印件

5。卖方的银行对账单、电子评估书和技术意见书不超过6个月的房屋，以及房屋所有权的副本。

6。在最近的Infonavit护理办公室正式登记配偶双方的申请。

7.配偶双方选择公证人并交付各种文件

8。访问 Infonavit 我的账户门户，以确认文档保留通知的可用性。随后，配偶双方必须将其带到公司进行签名和盖章。

9.在确定签署契约的日期后，执行配偶双方向公证人递交通知，并结束授予信贷的过程。

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