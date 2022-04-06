印度谴责布查大屠杀并呼吁进行调查，但避免提及俄罗斯负责

Russia's President Vladimir Putin shakes hands with India's Prime Minister Narendra Modi ahead of their meeting at Hyderabad House in New Delhi, India, December 6, 2021. REUTERS/Adnan Abidi

印度周三对乌克兰的布查大屠杀表示 “深切关注”，它 “强烈” 谴责了这次大屠杀，但没有提及俄罗斯或莫斯科涉嫌参与杀人事件，同时再次回顾其在冲突中的 “中立”。

印度外交部长 Subrahmanyam Jaishankar 在议会发表讲话时说：“我想说的是，我们对这些报道深感关切，我们强烈谴责已经发生的谋杀案。”

他说：“这是一个极其严重的问题，我们支持进行独立调查的呼吁，” 这个亚洲国家周二已经在联合国安理会上表达了这一立场。

距基辅约 60 公里的布查镇在首都被围困的数周期间被俄罗斯军队占领，在俄罗斯目前撤退到乌克兰东部期间，入侵军撤离后，街上乱葬坑和尸体的照片已经散布。

Serhii Lahovskyi, de 26 años, llora junto al cuerpo de su amigo Ihor Lytvynenko, que según los residentes fue asesinado por soldados rusos, después de que lo encontraran junto al sótano de un edificio, en medio de la invasión rusa de Ucrania en Bucha, Ucrania 5 de abril de 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

贾尚卡指出，印度 “继续坚持立即停止敌对行动，结束暴力”，以及乌克兰和俄罗斯之间的和平谈判 “包括总统级”。

这位外交部长说：“如果印度选择了一方，那就是和平的一方，” 他回应了自莫斯科开始入侵乌克兰以来新德里的中立立场，它避免谴责乌克兰。

面对国际社会的批评，印度总理纳伦德拉·莫迪周三为印度的立场辩护。

“在世界分为两个集团的时候，印度可以为人类采取独立的立场。印度一直将国家利益放在首位。” 根据国家报纸《印度快报》在一次活动中收集的声明，莫迪说。

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de la India, Narendra Modi, saluda hacia la multitud mientras se marcha tras el desfile del Día de la República en Nueva Delhi, India, el 26 de enero de 2022. REUTERS/Adnan Abidi

尽管印度呼吁停火和对话，但它在联合国投票中弃权，谴责入侵俄罗斯或将人道主义危机的责任归咎于俄罗斯。

新德里上周还接待了俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，这个南亚国家在通过后表示，尽管受到国际制裁和孤立莫斯科的压力，它将继续从俄罗斯购买石油。

俄罗斯是印度的历史盟友，也是南亚国家军事装备的主要供应国之一。

（来自 EFE 的信息）

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