在卡利的一个车间里，他们正在将创伤性武器变成致命武器

圣地亚哥德卡利大都会警察穿制服的成员在山谷首府为打击犯罪而采取的控制措施中，为发现一名男子铺平了空间，据称该男子正在改装创伤性武器以将其变成致命武器。该男子在 Comfandi 的 Morichal 街区被捕。这个问题现在掌握在当局手中，他的档案中已经有涉嫌在2021年11月发生的凶杀案。

在被指控的罪犯被关押的房子里，有一个手工制作的军械库，里面有计划，改装过的武器，其他准备改变的武器和大麻。具体而言，缴获了一支创伤性步枪、三支创伤性手枪、一把改良的创伤性左轮手枪、四千克散装大麻和200支同类物质的香烟。穿制服的人还控制了用于改装武器的专用工具。

警方@@ 说：“同样，还找到了该地区的计划，该计划反映了犯罪嫌疑人制造这些影响公民安全的行动的方式。”

当局解释的是，人类正在做的是更换武器之枪，以改变他们对新压力和供应商的抵抗力。这个想法是调整武器以适应传统的弹药筒。这使这种武器的分类从创伤性变为致命武器。

“他们要做的是更换枪管或加固枪管以承受这些压力，除此之外，他们还必须对供应商的外壳进行修改以扩展枪管，因为常规弹药筒或战争弹药筒的长度比创伤性弹药筒的长度长（...）Dijín法医弹道实验室武器追踪小组成员爱迪生·盖坦·巴雷拉市长在接受Canal Caracol新闻节目的采访时解释说，枪管的交换和供应商住房的开放可能在10万、15万至20万比索之间。在 2021 年。

当局强调，被捕者每月最多可以进行16次修改。这些新作品在黑市上价值1200万比索。除了制造和销售这些文物外，人还参与了毒品贩运问题。在他被捕的房子里，发现了一个装有大麻袋的冰箱。

现在，在司法部门手中，他将不得不为对他犯有杀人罪和非法携带枪支罪的指控负责。“创伤性武器和致命武器之间不应有规范上的区别。它们必须属于同一类别。政府必须认识到，这是一个重大的国家安全问题，不应将其视为登记或管理方面的行政问题。C分析总监丹尼尔·里科告诉同一家媒体，应立即将创伤性武器视为一种应完全限于使用公共部队的武器。

据当局称，在2022年期间，缴获了520件创伤性武器和291支枪支。截至2021年5月，警方宣布缴获4,371件创伤性武器。根据2021年的信息，改装过的创伤枪的价格可能约为100万美元。当年，波哥大、麦德林和卡利被列为武器改装警戒程度最高的城市。2020年，当局报告说，有216,082件非致命武器进入该国，其中大部分来自土耳其。





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