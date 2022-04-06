Ica：这就是实现泛美南部高速公路自由交通的休战协议的方式

暂时休战。来自伊卡地区的农业工人和运输工人与警方达成协议，并决定允许通过，为期两小时（至下午2时）自 4 月 4 日星期一以来滞留在泛美南部高速公路上的公共汽车、卡车和私家车。

道路在 278公里处的唐人街和萨拉斯-瓜达卢佩区入口处290公里处的Expansión 地区开通。

休战是怎么来的？

你还记得，上周日晚上 11:50，由于燃料的增加，重型货轮开始罢工，该罢工定于周二晚上结束。但是，该地区的农民也采取了武力措施，他们抗议某些食品价格的上涨。

这就是为什么在周三早些时候，当警察试图清理轨道时，抗议者试图再次走上轨道，与执法人员的对抗开始了。抗议者人数超过了警察，他们最终在278公里（唐人街）和290公里（扩建）处上路。

上午，袭击记录在几辆省际运输巴士上。一些乘客甚至报告说，他们遭到抢劫和抢劫。

与警方发生了新的冲突，记录了一名 24 岁的死者（Yonhy Quito Contreras）因头部受到撞击而死亡。

此外，Villacuri警察局（276公里）也遭到袭击，他们曾试图将其烧毁，但警察设法保卫了警察哨所，并设法呼吁进行对话。

经过几个小时的会谈，抗议者决定开放道路两个小时。他们表示，他们希望与某位国务部长会谈以达成解决方案，并除其他外，要求关闭国会。

Manifestantes en Barrio Chino, Ica. | Imagen: Latina Noticias

两位领导人否认他们造成了今天上午发生的借口，并谴责这些暴力行为是渗透者所为。

ICA内政部长

内政部长阿方索·查瓦里（Alfonso Chávarry）报告说，他将前往该市，以加强警官的工作。

内政部负责人说，面对一些破坏者的路障，他将与国家特种作战局（Dinoes）的150名特工一起旅行，他们将支持该地区的部队。

中午，阿方索·查瓦里已经在飞越该地区，并将与抗议者交谈。

A bordo de un helicóptero, el titular del Mininter reconoce los daños provocados en la Panamericana Sur, en la zona conocida como Barrio Chino.

他们要求干预

另一方面，帕拉卡斯旅游与外贸商会（Capatur）主席爱德华多·雅雷吉（EduardoJáuregui）呼吁尽快结束泛美公路南部发生的问题，以免影响该地区所有地区。

他说，尽管这种情况对帕拉卡斯没有特别的影响，因为问题在更南端，但这并不能阻止执法机构进行更严厉的干预，即使有情报策略来抓捕应对破坏该地区通行费负责的破坏者。唐人街面积，278公里。

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