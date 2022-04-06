由于降雨导致考卡河流量增加，Hidroituango准备避免下游洪水

Foto de archivo. Trabajadores participan en la construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

在安蒂奥基亚省发出关于考卡河流量增加的警报后，特别是在位于Hidroituango大坝下游的城市，EPM Públicas de Medellín（EPM）告诉 Blu Radio，该组织正在努力防止下游发生洪水大型水力发电项目。

根据波哥大广播电台的EPM 的说法，Hidroituango技术监测中心不断监测水力发电厂上游和下游的河流行为，以确保其最佳运作，并在紧急情况下能够事先做出决定等等。保护生活在大坝附近的社区。

总的来说，麦德林公司向蓝光电台保证，由于 Ideam 预计未来几个月该国降雨量将增加，他们在 Hidroituango 监视了 3,000 多个变量。

“在安第斯地区的大部分地区，4月和5月的雨量很大。水文，气象与环境研究所（IDEAM）所长约兰达·冈萨雷斯（YolandaGonzález）说，一项非常特别的建议是，我们将围绕拉尼娜现象伴随着第一个季节的到来做出最佳的预防，护理和监测决策。

EPM还告诉《Portafolio》报纸，为了确保对该地区居民的持续监控和陪伴，他们与安蒂奥基亚的灾害风险管理机构和市议会携手合作。

Imagen de archivo. Fuertes lluvias en Bogotá durante la temporada invernal. Foto: Colprensa - Juan Páez

水文、气象和环境研究所（IDEAM）在其最新的气候预测中报告说，在 4月、5月和6月的季度，在安第斯地区中部的科尔多瓦和梅塔的某些地区，降水量估计将增加比正常水平高出20％至30％。

关于4月份其他地区的天气预报，该研究所表示，就圣安德烈斯和普罗维登西亚而言，降水量估计将比历史平均水平增加20％至30％。

Ideam说：“在加勒比海地区，圣安德烈斯，普罗维登西亚和圣卡塔利娜州，与3月份相比，降水量增加是正常的，主要是在玻利瓦尔和塞萨尔以南，以及内华达山脉圣玛尔塔。”

就太平洋和亚马逊地区而言，Ideam预计4月份的降雨量接近历史平均水平。

关于3月份的预测，该研究所宣布，太平洋地区和亚马逊地区将是降雨量增幅最大的地区：在20％至30％之间。





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