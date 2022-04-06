PCM 负责人称 PNP “不足”

本周三，阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）接受了哥伦比亚一家媒体的采访，并就秘鲁面临的危机向他征求了意见面对佩德罗·卡斯蒂略政府提出的措施。

总理在接受Bluradio采访时谈到了4月5日发生的示威和抗议活动，其中有5,000多人试图打破警戒线到达共和国国会。

面对这种情况，他表达并批评了警方的行动，称其为 “有缺陷”，没有准备或足够的警官来控制在公共部、国家选举陪审团和国家选举委员会过度行为之后在首都发生的骚乱利马高等法院等。

“我们必须承认，我们的警察人数不足。另一方面，我们也认识到，它的准备工作不足，” 他说。

他补充说：“我只举一个例子，媒体也在国外看到，七名警察无法逮捕一个人。”

El premier Aníbal Torres aseguró que los conflictos sociales se pueden resolver mediante el diálogo y la concertación. Foto: Andina

关于佩德罗·卡斯

当被问及佩德罗·卡斯蒂略面对秘鲁政治、经济和社会危机时的持久性时，PCM 不排除他正在努力 “总统的最后日子”。

“在秘鲁，一切皆有可能。这在秘鲁并不新鲜，它来自几年前。在过去的五年中，我们有五位总统和三届国会。这种情况尚未克服。他告诉Bluradio，我们试图克服它并尝试与另一方进行对话，但另一方只考虑自己的利益，而不是为消费者定价的垄断和寡头垄断。”

有鉴于此，他说，任何解决方案的基础都是对话，这就是为什么他们会见国会议员以尽快应对这场危机的原因。

“我们在国会开过一次会议，我们一直在呼吁我们必须为了国家的利益而团结一致，对话和共同努力，但我们从另一方发现，他们不想承认行政部门的这种态度。这是国会的一个部门，而不是全部，” 他补充说。

在这种情况下，阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）表示，一些国际媒体警告的明显的 “无法治理” 可能是由于政治动荡仍然存在，而自从佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）的胜利从一开始就受到质疑以来，各部门一直没有承认佩德罗·卡斯蒂略的胜利。

Pedro Castillo nunca firmó decreto supremo que detenía toque de queda en Lima y Callao JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

“[佩德罗·卡斯蒂略的倒台似乎迫在眉睫吗？]这可能是一个观点，该国不排除任何东西。他总结说，这不是什么新鲜事物，而是已经存在了多年的政治不确定性。

此外，阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）在接受采访时明确表示，佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）4月5日关于不可撤职的行动是与调查小组协调, 因为众所周知, 他会看到虐待, 抢劫和抢劫.他保证，这项措施是为了维护在利马和卡亚俄的秘鲁人的完整性。

“早在下午，白天情况就平静下来了，那些造成这些损害的借口被淡化了。总理解释说，我们让民众出去，这是原定要进行的动员，但渗透者并不缺乏，他们是造成昨天破坏的人。”

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