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星期二 5 四月 2022
奇諾

Grupo Firme 在墨西哥城的 Sol 论坛上宣布了第五次约会

该乐队的 “Enfiestados y Amanecidos” 巡回演唱会受到了观众的热烈欢迎，因此他们决定再举办一场音乐会来取悦歌迷

Newsroom Infobae

5 四月 2022

鉴于观众的热烈反响Grupo Firme决定宣布其在墨西哥城Foro Sol举办的第五场音乐会，即所选日期该区域集团将于 5月6日星期五举行。

“节日和黎明！Grupo Firm e 在 #ForoSol 举办了 4 场音乐会，现场已售罄，宣布了第五次约会，继续充分利用自己的角色。”，在 Ocesa 上读过的官方脸书账户。

根据该出版物，门票预售将于 4月7日通过花旗银行客户的Ticketmaster平台开始；另一方面，公众将能够从4月8日上午11点开始购买门票。

目前，只能查看Foro Sol中不同地点的视图，因此尚不清楚第五届 Grupo Firm e演唱会的价格是否会有任何变化，但是，其他四场活动的价格已经如下所示：

La nueva fecha para ver a Grupo Firme en el Foro Sol es el 6 de mayo (Foto: Instagram/@grupofirme)

-Verde A：2,040 比索

-绿色 B：1,440 比索

-橙色 A：1200 比索

-橙色 B：960 比索

-绿色 C：600 比索

-橙色 C：480 比索

-一般法院：1,800比索（接近舞台）

-Cancha 将军 B：720 比索

应该指出的是，今年1月，乐队只宣布了一个约会，但是演El Toxico和El amor的乐队并不适合我，在短短45分钟内就卖光了那场音乐会的所有门票。面对高需求，他们逐渐为活动开放了更多的日子，直到他们达到第五名。

AsÍ anunció su quinta fecha Grupo Firme (Foto: Instagram/@grupofirme)

Grupo Firme节目有很多值得讨论的地方，因为它们为观众提供了一些发光的手镯，以便与会者也可以出演音乐会，并在演出快要结束时推出烟火。这些丰富多彩的细节为他们赢得了与酷玩乐队的比较因为这支英国乐队是最早团结助手的乐队之一使用这些配件。

另一方面，Grupo Firm e的成员完全履行了他们对墨西哥歌迷的承诺，取悦他们，因为应听众的要求，他们决定将他们在 Foro Sol 的第一场音乐会延长近一个小时，位于墨西哥城Iztacalco市长办公室。

听到埃杜因·卡兹说：“我们说过，当我们回到墨西哥时，我们要把房子扔出窗外，扔掉一只老虎。”演出应该在 22:45 左右结束，但是 Grupo Firme 尽管已经完成了演出，但他们至少还播放了七首歌曲。

墨西哥地区的音乐家们意识到，这一举动可能值得他们处以高达17,000比索的罚款，但他们更关心的是给这些额外的音乐时间，甚至问他们的歌迷是否想延长演出，尽管可能带来后果：“如果你想留下来，我们会留下来。我们付了罚款然后留下来了，” 这位歌手说。

面对观众的热情，Ya superame和 Gracias热门歌曲的表演者决定继续演奏，在Tik Tok视频中，有可能看到人们一听音乐就从出口跑到了舞台。

在公众拍摄的许多图像中，有可能看到额外的惊喜不再有任何光线，因此 Grupo Firme只能在Foro Sol的白灯下播放。

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