Grupo Firme 在墨西哥城的 Sol 论坛上宣布了第五次约会

鉴于观众的热烈反响，Grupo Firme决定宣布其在墨西哥城Foro Sol举办的第五场音乐会，即所选日期该区域集团将于 5月6日星期五举行。

“节日和黎明！Grupo Firm e 在 #ForoSol 举办了 4 场音乐会，现场已售罄，宣布了第五次约会，继续充分利用自己的角色。”，在 Ocesa 上读过的官方脸书账户。

根据该出版物，门票预售将于 4月7日通过花旗银行客户的Ticketmaster平台开始；另一方面，公众将能够从4月8日上午11点开始购买门票。

目前，只能查看Foro Sol中不同地点的视图，因此尚不清楚第五届 Grupo Firm e演唱会的价格是否会有任何变化，但是，其他四场活动的价格已经如下所示：

La nueva fecha para ver a Grupo Firme en el Foro Sol es el 6 de mayo (Foto: Instagram/@grupofirme)

-Verde A：2,040 比索

-绿色 B：1,440 比索

-橙色 A：1200 比索

-橙色 B：960 比索

-绿色 C：600 比索

-橙色 C：480 比索

-一般法院：1,800比索（接近舞台）

-Cancha 将军 B：720 比索

应该指出的是，今年1月，乐队只宣布了一个约会，但是演出 El Toxico和El amor的乐队并不适合我，在短短45分钟内就卖光了那场音乐会的所有门票。面对高需求，他们逐渐为活动开放了更多的日子，直到他们达到第五名。

AsÍ anunció su quinta fecha Grupo Firme (Foto: Instagram/@grupofirme)

Grupo Firme节目有很多值得讨论的地方，因为它们为观众提供了一些发光的手镯，以便与会者也可以出演音乐会，并在演出快要结束时推出烟火。这些丰富多彩的细节为他们赢得了与酷玩乐队的比较，因为这支英国乐队是最早团结助手的乐队之一使用这些配件。

另一方面，Grupo Firm e的成员完全履行了他们对墨西哥歌迷的承诺，取悦他们，因为应听众的要求，他们决定将他们在 Foro Sol 的第一场音乐会延长近一个小时，位于墨西哥城Iztacalco市长办公室。

听到埃杜因·卡兹说：“我们说过，当我们回到墨西哥时，我们要把房子扔出窗外，扔掉一只老虎。”演出应该在 22:45 左右结束，但是 Grupo Firme 尽管已经完成了演出，但他们至少还播放了七首歌曲。

墨西哥地区的音乐家们意识到，这一举动可能值得他们处以高达17,000比索的罚款，但他们更关心的是给这些额外的音乐时间，甚至问他们的歌迷是否想延长演出，尽管可能带来后果：“如果你想留下来，我们会留下来。我们付了罚款然后留下来了，” 这位歌手说。

面对观众的热情，Ya superame和 Gracias 等热门歌曲的表演者决定继续演奏，在Tik Tok视频中，有可能看到人们一听音乐就从出口跑到了舞台。

在公众拍摄的许多图像中，有可能看到额外的惊喜不再有任何光线，因此 Grupo Firme只能在Foro Sol的白灯下播放。

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