从代数到如何建造房屋：墨西哥国立自治大学提供的免费课程

墨西哥自治大学提供各种各样的免费在线课程, 从财务管理到农业食品安全,所有这些都是通过一个名为 Coursera 的平台进行的，该平台的教育模式侧重于学习，而不是认证。

Coursera 由斯坦福大学的一群学者于 2011 年开发，正在彻底改变许多学校的未来。该网站目前与谷歌、伦敦帝国理工学院、IBM、伊利诺伊州和杜克大学等200多所顶尖大学和公司合作。

要参加墨西哥国立自治大学提供的课程，您需要访问 Coursera 平台并选择最能引起您注意的平台。完成此步骤后，有必要注册您的一些个人数据才能进行注册。注册后，您必须选择是否要获得认证，只是这意味着象征性付款；如果您对认证不感兴趣，则无需支付任何费用。您将能够根据自己的时间表进行学习，它们将是100％在线的，其中大多数是专业的中级课程，由每门课程提供的科目的专家提供。

您可以在墨西哥国立自治大学提供的 Coursera 平台上找到以下课程：

Coursera es un sitio digital dónde puedes encontrar una infinidad de cursos de diversos temas. Creada en 2011 por la Universidad de Stranford. Foto: UNAM

安卓基础知识

程序员AnahíSalgado将开设一门课程，使他们能够操纵最复杂的 Android 工具，从而开发移动设备应用程序。它将持续总共四个星期。

个人理财

本课程也将由诺曼·沃尔夫·德尔·瓦莱教授，为期三周。参与者将获得足够的工具，使他们能够进行良好的个人理财规划并满足他们的需求，同时了解保护其资产的目标。

如何自建房屋

由工程师埃内斯托·勒内·门多萨·桑切斯，德国洛佩兹·林孔，赫克托·古兹曼·奥尔金，费尔南多·海梅·恩里克斯和马可·图利奥·门多萨·罗萨斯教授。本课程旨在让您学习建造基本房屋所需的基础知识和程序。持续时间为四周，允许您根据自己的时间表进行调整。

Todos los cursos son proporcionados por profesionales del tema de cada curso. Podrás inscribirte gratuitamente a través de Coursera. Foto: Freepik

财务管理及其在公司中的角色

本课程总共为期四周，将由诺曼·沃尔夫·德尔·瓦莱教授。它将侧重于为财务管理人员提供必要的工具，使他们了解如何规划和控制货币资源。在会议期间，将介绍盎格鲁-撒克逊模式的反建议，即利益相关者模型，以便参加该课程的人比传统模式拥有更广泛的视野。

基本代数

该课程将由卡洛斯·埃尔南德斯、艾玛·林和 Elena de Oteyza 讲授。为期四周，重点是教授代数以理解数学语言，因为这对于理解日常生活中的世界至关重要。

Los cursos gratuitos que puedes tomar en línea gracias a un programa ofrecido por la Universidad Autónoma de México. Foto: Freepik MAZKO VADIM

农业食品安全

由大师伊曼纽尔·皮卡多·马塔教授。本课程由美洲农业合作研究所（IICA）和墨西哥国立自治大学（UNAM）开发，旨在为制定和实施国家农业食品安全战略提供理论和实践工具。该课程包括四个模块，每个模块每周持续10个小时。

视听制作简介

由艾琳·阿奈斯·佩拉达·阿瓜多、维森特·伊诺霍萨·阿拉尔孔、胡利奥·塞萨尔·佩雷斯·纳瓦罗教授。该课程将侧重于教授制作持续四周的高质量视听作品的基本工具。

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