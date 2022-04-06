出国旅行的哥伦比亚人流量超过了疫情前的水平

Fotografía de archivo de la vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado este sábado, en Bogotá (Colombia).EFE/ Mauricio Dueñas Castañea/Archivo

在疫情引发的经济危机的滞后期间，旅游业是该国继续显示复苏的行业之一。本周三，公布了新的数据，重申了哥伦比亚人继续旅行的承诺。

根据哥伦比亚旅行社协会（Anato）的计算，根据哥伦比亚移民局的数据，689,403名哥伦比亚人在2022年前两个月离开国外，这意味着重新激活了95％。

在这方面，该协会的报告详细说明，2月是重新激活后的第一个月，“超过了大流行前的记录，当时流出的人数超过了300,000哥伦比亚人，相当于增长了5％，而同月出现的超过28.7万人2019 年的”。

因此，众所周知，访问登记增长最快的国家是多米尼加共和国（108％）；墨西哥（85％）；智利（53％）；西班牙（40％）；美国（11％）。

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根据该协会的数据，到复活节，预计将有近13.3万哥伦比亚人出国旅行，这意味着与2019年同期相比增长6％。

来自ProColombia的信息周三还指出，在对该国的国际空运能力产生了两年的影响之后，哥伦比亚已经超过了2020年2月举行的190,583个席位和每周1,142个国际频率。如今，该国已经有196,348个席位和1,147个频率。

该实体还宣布，迄今为止，该国有10个城市与26个国家的42个国际目的地建立了直接的国际联系。根据OAG（官方航空指南），哥伦比亚是世界上空运能力最高的20个国家之一，在拉丁美洲，它是仅次于巴西和墨西哥的第三个国家。

同样，该实体指出，在哥伦比亚运营的一些新航空公司是 SKY，Viva Aerobus和Volaris，后两家首次登陆南美。SARPA 和 JetAir 也开始运营，预计到 2022 年 7 月，西班牙航空公司 Plus Ultra 将抵达。

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