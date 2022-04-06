国际足联在卡塔尔世界杯上进行了关于 “100分钟比赛” 的辩论后的解释

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 FIFA president Gianni Infantino and Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani during the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

本周三，主要新闻门户网站回应了所谓的消息，即国际足联将在 2022年卡塔尔世界杯期间举办100分钟的比赛，这是足球的革命性变化，引发了社交媒体上的辩论。但是，这完全是对詹尼·英凡蒂诺某些陈述的误解。

这位足球老板前往意大利参加纪念前欧足联主席兼国际足联副主席阿尔泰米奥·弗兰基（Artemio Franchi）诞辰100周年的活动。在他逗留期间，他接受了几个方面的咨询，在与一些媒体的对话中，出现了关于比赛时间问题的讨论。

正是由于90条规定完成后会增加分钟数的制度，因此在足球比赛中，净比赛时间最终将少于实际时间。为了给出背景信息，死区时间 —— 不采取行动 —— 通常大于 35 分钟。Infantino 在《Corriere dello Sport》报纸发表的声明中说：“剧情背后的概念是你支付 90 分钟的费用，而不是实际的 50 分钟的比赛费用。”

El Mundial FIFA comenzará el 21 de noviembre (Reuters)

尽管他承认国际足联应该继续努力，但他警告说，这并不容易：“为了引入'有效时间'，IFAB需要进行监管变革。然后实际的道路是复苏。”IFAB（国际足球协会理事会）是负责足球法规的机构，因此，未经您的同意，不得更改任何规则。

在这种情况下，Infantino说：“在2022年卡塔尔，让我们期待100分钟的比赛，并有很大的延期。”这句话是在回忆起现在每场比赛有 10 次变化之后说的，但由于引发了一波关于国际足联是否会延长比赛时间的版本而被歪曲和误解。但是，如果进行适当的分析，就可以完全理解，因为今天的绝大多数比赛持续100分钟，有90条规则，再加上另外10项补充（有些在上半场，另一些在补充）。每支球队的五次换人以及由于 VAR 造成的中断导致比赛持续的时间比预期的要长，但这不是因为规则的改变，而是试图收回部分损失的东西。

这个问题引起了轰动，以至于国际足联再次从其官方报道中强调，发布的版本不准确：“在今天发布了一些报道和谣言之后，国际足联想澄清一下，关于2022年FIFA足球比赛持续时间的规则将没有变化。2022年卡塔尔世界杯或任何其他比赛”。

在访问佛罗伦萨的韦基奥宫期间，Infantino还被问及意大利是否有可能因与北马其顿的比赛而输给卡塔尔2022年，如果任何一支球队（例如俄罗斯）受到国际足联的惩罚，将有资格参加世界杯。“认真一点，” 这位领导人在结束辩论时回答说：“作为一名意大利人，” 他补充说，“我想哭一下，意大利没有参加下届世界杯，而不仅仅是我，所有足球迷，这真是令人难以置信的悲伤，” 他闭上了结论。

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