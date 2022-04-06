Epa Colombia 透露，这名百万富翁将在婚姻中给安德里亚·瓦尔迪里

尽管安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）和费利佩·萨鲁玛（Felipe Saruma）从未公开露面否认或证实他们恋爱关系的传闻，但最近得知，这对夫妻邀请了其他公众人物参加他们的婚姻。例如，埃帕· 哥伦比亚（E pa Colombia）是名人之一，他透露了他收到的婚礼邀请的细节，最近还谈到了他将在瓦尔迪里（Valdiri）和萨鲁玛（Saruma）的特殊日子给瓦尔迪里（Valdiri）和萨鲁玛（Saruma）的金钱责骂。

在 Instagram 上的新一轮问题中，众所周知的 Epa Colombia 的丹妮迪·巴雷拉回答了有关她的好朋友巴兰基耶拉结婚的疑问。“安德里亚真的要结婚了吗？”，她的一位追随者问她，女商人指出：“是的，爱，这很严重，没什么麻烦。我为她感到非常高兴，我知道那天当他们播放歌曲和戒指时我会哭的。”

此外，她补充说，朋友的婚姻之所以幸福，是因为以下事实：“她的爱人遭受了很多痛苦，他们付出了惨重的代价，但是过了这么长时间，真正的婚姻来了，这就是值得的”。然后，女商人回答了一个个人和防御性的问题，当他们问她谁将陪伴她参加婚姻时，她提到了她的新伴侣，后者受到了追随者的批评。

“我告诉你干什么？所以你继续对我不好对待我并审判我吗？”然后补充说：“我无法继续欺骗自己，所以爱你必须给我机会认识新的爱人。看看 Andrea 经历了五次恋爱，最后一次来了，朋友们我要去第二次恋爱”。

然后他们问她打算给这对幸福的夫妻什么礼物，她指出她的新女友说她打算在信封里给他们 50 万美元，因为当时她没有多少钱。但是，哥伦比亚环保局透露，就其本身而言，它将给这对夫妇很多钱。

Epa Colombia 的启示在几个八卦账户上分享，网络用户没有保存他们的意见。“有了这么多的钱和信封的雨”；“即使你穿好衣服并付出很多钱，你也无法抹去你所拥有的不良形象”；“他认为他不会把所有的钱都给他，他要给他的是整年的角蛋白”，是一些评论。

几天前，揭露了这对著名的有影响力夫妇的婚礼邀请函，以及广泛的与会者名单以及他们将提供给他们的详细信息。

此外，barranquillera发布了一份出版物，上面有两个男朋友的乐高人物，显然他们将派给客人。

安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）在她的一个故事中写道：“四月即将来临，因此据推测，本月将是内容创作者选择在祭坛上宣誓永恒的爱的月份。“和你在一起的一切都是个谜，不是吗？”，“如果邀请已经上传，他们为什么不确认呢？”，“我想婚姻会很时尚”，“你看到上面写着 '信封雨' 吗？我可以想象他们会胡说八道” 和 “我认为这纯粹是情节，他们甚至都不是男朋友”；这些是他们收到的一些评论。

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