恩里克·德拉马德里保证，AMLO的电力改革 “违反了国际条约”

前总统米格尔·@@ 德拉马德里（1982-1988）的儿子恩里克· 德拉马德里说，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）推动的电力改革 “违反了贸易，投资和环境方面的国际条约。”

这位前总统的儿子通过他的 Twitter 帐户相信，国家最高法院（SCJN）将 “捍卫我们的权利”。

“《电力工业法》违反了关于贸易、投资和环境的国际条约，从而损害了我们的工作和工资，怎么能说它尊重宪法？我们相信 @SCJN 将捍卫我们的权利，” 这位前总统的儿子在社交媒体上写道。

El hijo del expresidente se mostró en contra de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter)

此外，美国贸易代表凯瑟琳·泰（Katherine Tai）表示，电力改革使美国投资者面临100亿美元的风险。这些信息是在3月31日致墨西哥经济部负责人塔蒂亚娜·克劳蒂耶的一封信中向他提供的。

该文件指出，美国政府和北方国家的能源部门企业家对洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）及其名为 “第四次转型”（第四季度）的全国性项目的成员从战壕中推动的改革表示担忧。

泰还坚持 “暂停与他们有关的行动，并确保美国投资者和出口商的权利得到保护。”

La SCJN discutirá sobre si las reformas son o no constitucionales (Foto: EFE/LUIS TEJIDO)

凯瑟琳·泰（Katherine Tai）向墨西哥官员发表的声明说：“本着友情的精神以及加强我们共同竞争力的持续强烈愿望，我想告诉你，我将考虑 T-MEC 下的所有选择来解决这些担忧。”

此外，SCJN将部长洛雷塔·奥尔蒂斯（Loreta Orttiz）的项目推迟到4月7日星期四，该项目提议宣布2021年实施的《电力工业法》修正案符合宪法，该修正案受到了联邦经济竞争委员会科利马州的质疑(Cofece) 和反对派议员.

部长兼前联邦议员莫雷纳在其法案中提议，高等法院宣布这些改革的有效性，因为她认为这些改革没有违反国际条约，而是优先考虑欧洲常规武装力量条约。此外，他评论说，这不会对环境造成损害。

部长哈维尔·莱内斯·波蒂塞克（Javier Laynez Potisek）则表示2021年3月批准的改革违宪，而众议院的大多数议员则表示，他们偏离了洛雷塔·奥尔蒂斯（Loretta Ortiz）项目的某些核心方面。

AMLO confió en que legisladores voten libremente sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

在4月5日星期二上午的会议上，行政长官呼吁国家行动党（PA N）和制度革命党（PRI）的立法者在众议院进行反抗并投票支持电力改革。

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）说，他掌握的信息表明，一些PRI代表，“甚至在PAN的某些代表中”，都不同意其政党的立场，根据他们的声明，该立场提倡 “保护私营公司”。

“我相信他们会自由投票和反抗。我呼吁他们进行反抗，以便他们成为真正的民众代表，而不是既得利益集团的雇员。不要让他们成为国家的叛徒。让他们有傲慢的感觉自由，” 塔巴斯克尼奥说。

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