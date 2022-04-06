大象，纳米比亚有争议的出口成功

很多沙漠，很少的水和太多的大象。几十年来，纳米比亚以及邻国博茨瓦纳一直被认为是南部非洲动物保护的先驱。

但是，近年来的严重干旱时期引发了人类与野生动物之间争夺沙漠国家宝贵栖息地的日益极端的竞赛。

大象在寻找水的过程中在各个地方击倒围栏或造成伤害。在最严重的情况下，厚皮类动物使农村地区人民的生命处于危险之中。

这就是为什么总部设在首都温得和克的纳米比亚政府去年开始出售活象，现在这些大象也出口到其他国家。

大象已成为非洲的出口成功，这一事实引起了国际社会的不满。

例如，动物保护组织 Pro Wildlife 批评纳米比亚政府授权将 22 头生活在野外的大象出口到迪拜附近的野生动物园。

Pro Wildlife 的丹妮拉·弗雷耶警告说：“令人难以理解的是，纳米比亚因这样一项可疑的协议而危及其国际声誉。”

生物学家认为，纳米比亚提出的论点 “不能令人信服”。根据他的资料，政府以每只动物约1万美元的价格向纳米比亚的买主出售了这些厚皮类动物。然后，中间人以更高的价格将它们卖给了野生动物园。

根据目前的估计，大约有23,000头大象生活在人口稀少的纳米比亚，那里的居民略低于250万。与往年相比，这意味着动物数量显著增加。这会导致人与动物之间更大的问题。

类似的情况也适用于邻国博茨瓦纳。虽然非洲许多地区的大象数量有所下降，但根据官方报告，在这个内陆小国，大象的数量从1991年的5万头增加到今天的约13万头，几乎占非洲厚皮动物总数的三分之一。

动物保护者还质疑博茨瓦纳为生活在野外的70头大象拍卖狩猎许可证。

负责国家公园的部当时强调，狩猎许可证只发给受控的狩猎区。

此外，他指出，只有博茨瓦纳公司被允许参加，这些公司可以射击大象，然后将其出售给国际公司。

“寻找大象奖杯不是解决人类与大象之间冲突的办法，甚至会加剧这种冲突。另一方面，博茨瓦纳的大象并不多，” 总部位于南非的EMS动物保护基金会的Michele Pickover说。

根据动物福利组织 Ifaw 的数据，纳米比亚环境部去年向私人买家拍卖了 57 头大象，其中只有 15 头留在该国。

政府争辩说，它想减少大象的数量，同时利用收入来缓解人口与厚皮动物之间的冲突。

由于毁灭性的干旱和冠状病毒大流行，纳米比亚经济不得不面临严重的危机。

弗雷耶指出：“捕获野生大象以便在游乐园和动物园中终身囚禁生活不仅残酷，而且出口也违反了保护物种的国际法规。”

事实上，野生非洲象受到《濒危野生动植物种国际贸易华盛顿公约》（CITES）的保护。其条款明确规定，纳米比亚只能出口大象用于非洲境内的保护项目。

但是，根据瑞士基金会弗朗兹·韦伯的说法，纳米比亚援引了对这些规定的法律解释，以证明将野生捕获的大象转移到自然范围之外的人工饲养是合理的。根据该实体的说法，这是一个非常有争议的解释。

纳米比亚狩猎协会（NAPHA）对这种情况有另一种看法。

在一份声明中说：“从科学和法律的角度来看，整个辩论都是多余的，这是动物保护组织煽动和推动的情感虚张声势。”

根据 NAPHA 的说法，动物倡导组织不考虑当地社区或他们的权利。

dpa