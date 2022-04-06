Edomex：试图禁止在公共交通工具上使用帽子和太阳镜以避免袭击

La Secretaria de Movilidad estatal autorizó el aumento a la tarifa del transporte público, el cual será e dos pesos a la tarifa vigente y el cual se aplicará a partir del 1 de Enero de 2020. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

为了防止和减少墨西哥州可能发生的对公共交通的袭击，莫雷纳的一名代表提议禁止墨西哥乘客在登上运输单元时使用帽子和太阳镜。

当地代表耶西卡·亚内特·罗哈斯·埃尔南德斯（Yessica Yanet Rojas Hernández）对此发表了评论，他提出了法令倡议草案，要求在《Edomex行政法规》第7.28条中增加一小部分，以禁止在该州运营的组合或卡车上使用此类物品。该条规定，乘客醉酒或受麻醉药品或精神药品影响时，或实施侵犯使用者人身安全的行为时，不得提供公共交通服务。

亚内特·罗哈斯（Yanet Rojas）在LXI立法机关的讲台上评论说，这一举措旨在减少对运输单元的袭击，因为在大多数情况下，这些配件被用来掩盖犯罪分子的面孔和身份，然后再安装在大约18,000个单位的视频监控摄像机，指出出来。

为此，立法者进行了示威，就好像她是爬上卡车犯罪的袭击者一样。“让我们看看先生们，静止不动。过来，我没在玩。你狗的儿子 * 妈妈 *。过来吧，comadrito。手机和钱包！手机和钱包！他说，你做你的弟弟，第一次换灯时我会打破你的捏 * 妈妈 *”，他说。

Con esta iniciativa se busca identificar a los posibles asaltantes de transporte público, quienes en la mayoría de los casos cubren su rostro con lentes oscuros y gorra (Foto: Especial)

他回忆说，根据美国国家统计与地理研究所（Inegi）的起源目的地调查获得的数据，墨西哥谷超过50％的人口乘坐公共交通工具出行，而76％的人使用小巴和组合车（或马车）乘客。

此外，在讲话中，莫雷尼斯塔副手袭击了该实体的州长阿尔弗雷多·德·马佐（Alfredo de Mazo），因为她的安全政策没有奏效。Yessica Rojas提到，今天，三分之二的墨西哥人在公共交通工具上感到不安全。他说：“治理不仅仅是向政治结构提供钱卡。”正是在COVID-19 大流行期间，墨西哥州的此类犯罪有所增加。在这方面，他指出，到 2020年，平均每周进行138轮比赛。

副手丹尼尔·西巴哈（Daniel Sibaja）敦促数字政府国务委员会和Edomex政府总秘书处实施技术工具来阻止和跟踪被盗或丢失的手机。同样，它要求125个市议会禁止在商店，集市或市场上销售移动设备。在这一点上，亚内特·罗哈斯评论说：

Daniel Sibaja solicitó a los 125 Ayuntamientos que prohíban la venta de dispositivos móviles en tianguis, bazares o mercados (Foto: Twitter@Legismex)

根据美国国家统计与地理研究所（Inegi）于2021年6月发布的全国城市公共安全调查（ENSU），66.6％的18岁以上人口认为他们居住的城市不安全。比例最高的五个城市中有两个是埃卡特佩克·德·莫雷洛斯（Ecatepec de Morelos）（占87.7％）和瑙卡尔潘德华雷斯（占86.1％），这两个城市都属于墨西哥州。

在这方面，在2022年1月底，墨西哥州安全部长（SSEM）罗德里戈·马丁内斯·塞利斯·沃高表示，每天发生10至20起对公共交通的袭击，主要是在埃卡特佩克，库奥蒂特兰伊斯卡利，特拉内潘特拉，尼古拉斯·罗梅罗和瑙卡尔潘。

应该指出的是，在2021年下半年，有500名涉嫌公共交通袭击者被捕，SSEM打击车辆盗窃和运输总局局长ViridianaLópezValencia解释说。但是，只有 27 人与审判有关，有两人被定罪。

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