每天喝多达3杯咖啡可降低心血管事件和死亡的风险

A cup of coffee bean with rubber heart and coffee bean as heart pulse

多年来，咖啡一直被列为心律失常等多种心脏问题的罪魁祸首。几位专家甚至建议不要服用这种输液剂以避免心脏问题。但是，最近的研究指出，持续消费这种传奇饮料将改善其消费者的生活质量。在这方面，阿根廷心律失常联盟基金会专门研究心律失常和电生理学的心脏病专家Fernando de Vala is 博士驳回了这些说法，并回顾了最新科学研究的结果。

“在华盛顿举行的美国心脏病学会年度大会上，Peter M. Kistler博士和来自澳大利亚墨尔本的同事介绍了 广泛数据库的结果，并得出结论，每天摄入2至3杯咖啡的人数减少了8至15％，这位专家在与 Infobae对话时说，在10年内，死亡和心血管事件的风险，而不会增加心律失常的发病率。

根据一些估计，心房颤动（AF）是临床上重要的心律失常中最常见的心律失常，影响全球约3,350万人。世界卫生组织（世卫组织）还指出，包括心 律失常在内的心血管疾病是全球主要的死亡原因，2015年约有1770万人死于 心血管疾病

“Es muy claro el rol causal de ciertas condiciones o hábitos en relación con las arritmias, pero carece de suficientes evidencias científicas cuando se trata del café”, señaló de Valais en diálogo con Infobae (Pexels)

德瓦莱州说：“某些疾病或习惯与心律失常有关的因果关系非常明显，但是在咖啡方面，科学证据不足。”在这方面，专家说，“在咖啡豆的不同成分中，最著名的是咖啡因，它对中枢神经系统，心脏和整个心血管系统具有刺激作用”，这就是为什么 “咖啡往往与患心脏病的风险增加相关的原因疾病，甚至是心律失常（可能是室上性-例如最常见的心房颤动-或心室）。”

心律失常发生在心脏记录不规则的心跳时；当驱动心跳的电脉冲无法正常工作时，就会发生心律失常，因此心律失常可能跳动太快（心动过速）、缓慢（心动过缓）或不规则。德瓦莱州说：“ 根据大多数轶事经验，西方世界80％的医生报告说，心悸或心律失常患者的咖啡明显减少或完全抑制 。”

同时，他回顾了另一项研究，其结果最近已公布。金恩正博士及其同事的研究（发表在2021年的《JAMA内科医学》杂志上）对386,258人进行了平均4.5年的评估。该研究指出，平均年龄为56岁的志愿者在 每增加一剂咖啡后，不同心律失常的发生率降低3％，“无论参与者的新陈代谢物缓慢或快速情况如何”。

Los recientes estudios señalaron beneficios cardiovasculares para los consumidores de café (Pexels)

此外，专门研究心律失常和电生理学的心脏病专家阿根廷基金会（Fundación Arrhythmia Alliance Argentina）保证，该研究的统计方法 “允许排除可能混淆的因素，例如饮酒，吸烟，受教育程度和体能活动。”同时指出：“在一项研究中，Min Cheng及其同事根据6项临床试验的信息进行了整合（所谓的 “荟萃分析”），发现每天每30毫克咖啡因的心房颤动发生率再减少6％，” 这种病理是” 更多频繁持续性心律失常，并导致至少四分之一或五次中风”。

值得注意的是，根据观察性研究的数据，考虑适量摄入咖啡，“ 每天一到三杯，相当于最多270毫克咖啡因 ”，专家说。

以这种语气，德瓦莱州列出了咖啡的含量及其与咖啡因所含咖啡因的关系：

-一杯咖啡（150毫升）中的咖啡因含量为90毫克。

-一杯不含咖啡因的咖啡（150毫升）中的咖啡因含量为3毫克。

-一杯茶中的咖啡因含量达到40毫克。

-一罐可乐饮料（330毫升）中所含的咖啡因含量为40毫克。

专家@@ 说：“应该注意的是，在同等重量的情况下，茶所含的咖啡因比咖啡多，但总的来说，用来制备杯子的茶更少，此外，这还取决于茶浸入热水中的时间 。”最后，他澄清说：“在个别情况下，如果心律失常的发生与咖啡摄入量之间存在明显的时间关联，则应避免喝咖啡，” 同时补充说：“尽管观察性研究有可疑的方面，不应用来证实行为，但它们似乎确实如此表明他们没有足够的证据禁止为预防普通人群的心律失常而消费咖啡。”阿根廷心律失常联盟基金会（www.corazonada.org）的专家总结说：“简而言之，对于喜欢咖啡的人来说，这是个好消息。”

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