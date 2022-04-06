“Don Jediondo” 谴责他受到餐厅付款问题的威胁

上周，哥伦比亚喜剧演员佩德罗·冈萨雷斯（PedroGonzález）被公认为 “唐·杰迪奥多”（Don Jediondo），在一群人在他拥有的一家餐馆前抗议之后，正处于争议之中。据报道，在社交网络上关于喜剧演员明显违反协议的辩论中，他和他的家人受到了威胁。正如他所解释的那样，他一直是迫害和骚扰的受害者。

卡拉科尔电台收集的证词中说：“他告诉我，如果我不给他几百万美元，他会对我大惊小怪，我不得不把账单卖给坏人，最令人担忧的是，一个不知名的男人去找我的妻子，幸运的是他不在大楼里。”

他在证词中补充说：“去Colina购物中心的人不是Corabastos的商人，而是由供应商之一派来的人，我们欠他们的债务，我再说一遍，除非我们获得监管局的授权，否则无法偿还债务。”

据他说，自2020年以来，该提供者一直在骚扰他和他的家人。例如，那年八月，他接到电话要求百万富翁的钱。他说，电话仍在继续，威胁也是如此。冈萨雷斯@@ 说：“他说他（供应商）必须出售一些我们欠坏人的账单，所以那些坏人会向我们收费。”

同样，他说，当一个男人去工作地点找妻子时，他经历了一个痛苦的时刻。那个女人必须离开这个国家。”上周，当我去澳大利亚工作旅行时，一个不知名的男子三次去我们在波哥大盖坦附近的办公室寻找我的妻子。他不想表明自己的身份，参加他的是会计师，说 “不，我需要她”，他说他来自我们欠钱的供应商。幸运的是她没有参加那三次。她吓坏了，买了一张票然后去了迈阿密，因为她担心自己的生命，” 他说。

根据喜剧演员的说法，将支付应付的款项，但他说，他正在等待政府通过Supesociedades提供付款的细节。正是在2020年1月，他的餐厅 “Don Jedion do Sopitas y Parilla” 在表示自己处于危机之中后，被公司监管局接纳为企业重组法。

“我们正在等待何时可以开始付款。资产在那里，钱在那里，但是我们不能触犯法律，我们必须等待政府通过 Supersociedades 告诉我们如何开始付款（...）监管局将授权我们在2020年1月之前支付所包含的款项。（...）他们是与 La Sabana 合作的 Corabastos 商人，拉萨巴纳欠他们。反过来，我们欠La Sabana”，这位幽默主义者强调说。

“很高兴那些企业总是搞砸诚实的人。今天在 Parque Colina 波哥大购物中心。我再说一遍，不要分享它”，他们在颤音中读到，暴露了外面示威者的存在。在海报里面，你可以看到诸如 “Corabastos的商人唐·杰迪翁多，我们要求你付钱给我们！”或 “停止将东西转移给第三方以进行窃取。把你的脸放在盗贼身上！”。





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