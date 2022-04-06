“疯狂多元宇宙中的奇异博士”：墨西哥预售留下的最好的模因

4月6日清晨，《奇异博士》门票的特别预售始于墨西哥两家最重要的连锁电影院的《疯狂的多元宇宙》，正如预期的那样，这些网站在诉讼后开始崩溃，这给社会的后代留下了一些模因网络。

活动结束后，社交网络上的几位互联网用户开始优雅地回忆起他们在面对购买漫威电影门票的痛苦时刻时所经历的先前几集，这部电影将由本尼迪克特·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch）（奇异博士）和伊丽莎白·奥尔森（万达·马克西莫夫）

混乱在很大程度上导致了这样一个事实，即在4月的头几天，Marvel Studios 通过其社交网络宣布了一个特殊日期的预售，该日期将于 5月4日晚上7 点开始，这将标志着墨西哥的开幕今年最受期待的电影之一。

Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis en plena preventa Foto: Twitter/@MrJaxGeek

Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cinépolis y Cinemex en plena preventa Foto: Facebook/@MarvelUniverse

Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis en plena preventa Foto: Twitter/@MrJaxGeek

一些社交媒体用户在宣布C in emex和Cinépolis的 Marvel Studios 推出的特别日期之后，已经深入研究了《奇异博士：疯狂的多元宇宙》门票的销售可能带来的期望。

“请记住，预发行版将与前一天的其他节目一样，但在正常情况下，它不会在4日00点，而是4日晚上 7:00 至 10:30 之间的几场演出”，“首映时间为墨西哥晚上 19:00！时间表是这样的，因为在《蜘蛛侠》中它仍然说是上午 11 点，而在上午 11 点是！!”，是Cinépolis出版物中恢复的一些评论，这些评论为电影的时间和时间表提供了真正的依据。

另一方面，Cin emex和Cinépolis 系统倒台后留下的一些最佳图像留下了墨西哥幽默的典型烙印渗透到社交网络中。在一些模因中，他们恢复了 Marve l 的 Cinematography Univer se 之前剪辑的一些报价，以及像阿尔弗雷多这样的趋势亚当与卡洛斯·特雷霍（Carlos Trejo）的法定代表人进行了另一次失败的斗殴。

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la ciada de los cines en México tras la preventa de Doctor Strange Foto: Twitter/@andresmag

Usuarios reportaron la caída de Cinemex y Cinépolis de manera muy divertida en redes sociales Foto: Twitter/@PalomeraClub

Usuarios recuerdan la caída de los servidores de Cinépolis y Cinemex como en Spider-man: No Way Home y Avengers: End Game Foto: Twitter/@anapcrmz

由托比·马奎尔（Tobey Maguire）的《蜘蛛侠》三部曲的创作者山姆·雷米（Sam Raimi）领导的这部电影的预售恰逢漫威新一代英雄的发行，例如奥斯卡·伊萨克（Oscar Isacc）主演的《月亮骑士》以及他们与索尼合作的项目 莫比乌斯，由贾里德·莱托主演。

在钢铁侠（小罗伯特·唐尼）去世后，这一系列新英雄和角色试图在 UCM 的第 4 阶段和第 5 阶段树立一些先例, 黑寡妇 (斯嘉丽·约翰逊) 和美国队长的退休 (克里斯·埃文斯.

这部电影将于 5 月 4 日在墨西哥的一些电影院上映，将汇集 Chiwetel Ejiofor（Mordo）、本尼迪克特·黄（黄）、Xo chitl Gom ez（Amer ica Chavez）、迈克尔·斯图尔巴格（W est D octor West）等出色演员和瑞秋麦克亚当斯（克里斯汀·帕尔默）。

另一方面，由 Marvel Studios 总裁凯文·菲格（Kevin Feige）领导的电影制作将寻求提供这位重要英雄制片人想要与《蜘蛛侠：没路回家》中出现的《多元宇宙》所做的一切，在那里他们聚集了三代蜘蛛英雄，汤姆·霍兰德、托比·马奎尔和安德鲁·加菲尔德

Usuarios reaccionaron a la caída de las plataformas digitales de Cinemex y Cinépolis Foto: Twitter/@MauroBoordon

Algunos recordaron la caída de las plataformas de los cines en México desde Spider-man o Avengers Foto: Twitter/@jodaroqui995

这部电影将延续《蜘蛛侠：无路回家》中发生的一切，也可以参考迪士尼Plus系列 Loki 所呈现的内容，很可能将漫威的多元宇宙添加到光明会和其他一些变体中，例如例如 Fant astic 先生、Magneto、Deadpool、Black Bolt 等。

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