路易斯·费尔南多·苏亚雷斯：“为我指挥哥伦比亚国家队并不是一种痴迷”

Foto de archivo del director técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez. Estadio Arena Baixada, Curitiba, Brasil. 20 de junio de 2014. REUTERS/Stefano Rellandini

在确认哥伦比亚队从卡塔尔2022年被淘汰一周后，三色球队的未来还很不确定，因为雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）在平局失败后仍担任教练，但目标没有实现。

有几位教练的名字听起来可以取代vallecaucano，后者第二次未能获得国家队资格参加世界锦标赛，并离开了自己的位置供哥伦比亚足球联合会支配。

最近几天，几家阿根廷媒体指出，联合会最喜欢的是前智利教练马塞洛·比尔萨，他最近被利兹联解雇，自2018年以来一直在利兹联工作。

同样，阿根廷同胞拉蒙·迪亚斯（Ramón Díaz）的名字也出来了，他目前领导沙特阿拉伯的希拉尔，并在2016年至2018年期间负责巴拉圭足球队。

您可能会对以下内容感兴趣：“路易斯·迪亚斯（LuisDíaz）进球并为半个国家定下了一天”：知道哥伦比亚冠军联赛这场精彩比赛的最佳模因

目前，哥伦比亚足球联合会尚未对雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）的情况发表评论，雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）一旦离开空缺，将接管国家竞技。

另一方面，路易斯·费尔南多·苏亚雷斯（Luis Fernando Suárez）是一位生活在完全不同的哥伦比亚教练，他在Concacaf预选赛中与Ticos艰难的开局之后，成功进入了哥斯达黎加的季后赛。

如果他击败新西兰，国民竞技队和巴兰基亚少年队的前教练将有资格参加与哥斯达黎加的第三轮轨道比赛。这样，它将与西班牙、德国和日本一起加入F组。

应该注意的是，所有复活赛都将在2022年6月13日至14日期间定义的中立体育场进行。

在与RCN Mundo的对话中，paisa强调了他与获得机会的哥斯达黎加国家队当地球员所做的工作。

最近，路易斯·费尔南多·苏亚雷斯接受了Zona Libre de Smoke的采访，他在采访中谈到了自己在哥斯达黎加，当然还有哥伦比亚国家队的现状。

关于将来领导哥伦比亚国家队的选择，他很清楚，并表示自己并不沉迷于掌控三色队的想法。

他还提到取消国家队的问题，并强调应尽快进行实质性结构调整。

最后，这位前Equity教练提升了胡安·卡洛斯·奥索里奥的才能，他在迪马约尔Betplay联赛中表现不佳之后，最近离开了美国卡利的技术方向。

继续阅读：



