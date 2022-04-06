迭戈·雷巴格利亚蒂和他对 Sporting Cristal 在比赛前的表现感到烦恼：“有时候你必须露脸”

最后，经过几次来回之后，Sporting Cristal最终在国家体育场参加了比赛，并以2-0输给了弗拉门戈。当然，它没有得到粉丝的支持，他们已经购买了80％以上的可用门票。体育记者迭戈·雷巴格利亚蒂（Diego Rebagliati）对 Sporting Cristal 的管理层在解放者杯比赛前的表现感到愤怒，直到订婚前不久，这场比赛才告诉球迷发生了什么。

“我不知道他们是否故意这样做，或者这是否是一项保单，我还没有详细了解。整天都有传言说这场比赛是否进行过，无论是在观众中还是没有观众的情况下进行。我知道7080％的门票已经售出。Movistar Deports的Al Ángulo计划的小组成员说：“你知道吗，我们不知道发生了什么。” 我们需要与政府人员交谈，” Movistar Deports的Al Ángulo计划的小组成员说。

“我确信这些安排已经做好了，他们一定是24/7全天候工作。我毫不怀疑他的专业精神，他对俱乐部的奉献精神。但是，如果他们希望人们像今天的粉丝一样继续支持他们，那么管理层必须有人出来谈谈。有时候你必须露脸，因为人们需要有人来向他们解释发生了什么。那就是领导力，” 他继续说。

最后，他建议他们应该如何在足球俱乐部而不是公司工作。“作为俱乐部的经理不是上市公司的经理，与股东交谈并每年做一次解释。足球涉及人、观众、球迷，这需要不同的领导层。他总@@ 结说，在克里斯塔尔（Cristal）中，没有人出来露面，有人必须出去说话，无论好坏 。

SPORTING CRISTAL 0-2 弗拉门戈

弗拉门戈只需要两个进球，一个在上半场，一个在第二个进球，就可以在国家体育场展示自己对水晶竞技的优势。由于佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）实行宵禁后出现的高峰，在利马充满不确定性的一天之后，“mengao” 在2022年解放者杯上取得了胜利，首次亮相。

布鲁诺·恩里克（Bruno Henrique）以交叉射门击败亚历杭德罗·杜阿尔特斯（Alejandro Duartes）出现在该地区后，负责开启得分。“celestes” 找到了一些机会，但他们无法进入平局进球。86 岁时，Matheuzinho 似乎通过出现在右边并以直线和交叉射门结束而打进了最终进球。