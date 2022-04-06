“遏制区”：反对党参议员开会讨论电力改革

反对党参议员开会讨论了关于电力改革的辩论到达众议院时他们将扮演的角色，这是由总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）及其名为 “第四季度” 的全国性项目（第四季度）的成员推动的))。

立法者通过他们的 Twitter 账户举行了会议。会见的人是：来自制度革命党（PRI）的米格尔·安赫尔·奥索里奥·冲和克劳迪娅·鲁伊斯·马西；国家行动组织（PA N）的朱伦·雷门特里亚；民主革命（PRD）的米格尔·安赫尔·曼塞拉；但丁·德尔加多公民运动（MC）；共和国参议院橙色党席协调员克莱门特·卡斯塔涅达（Clemente Castañed a）；以及来自复数组的南希·德拉塞拉。

在那个平台上，公职人员在照片上附上了一条信息，说他们 “分享了桌子和想法”，并称自己为 “收容区”。

克莱门特·卡斯塔涅达写道：“很高兴与 @senadomexicano 收容区的同事分享桌子和想法。”朱伦·雷门特里亚说：“猜猜总统不会进行什么改革。”南希·德拉塞拉补充说：“尊重、钦佩和友谊使我们聚集在一起，分享一个学习和感情的下午。”

AMLO confió en que los legisladores opositores voten "libremente" sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

此外，在4月5日上午的会议上，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）呼吁PAN 和PRI议员在众议院反抗并投票支持电力改革。

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）说，他掌握的信息表明，一些PRI代表，“其中一些甚至是PAN”，不同意其政党的立场，根据他们的声明，该立场提倡 “保护私营公司”。

“我相信他们会自由投票和反抗。我呼吁他们进行反抗，以便他们成为真正的民众代表，而不是既得利益集团的雇员。不要让他们成为国家的叛徒。让他们有傲慢的感觉自由，” 塔巴斯克尼奥说。

蓝白联邦代表豪尔赫·特里亚纳（Jorge Triana）在回应洛佩斯·奥夫拉多尔的声明时表示，反对党将投票反对电力改革。

El dirigente nacional del PRI dijo que el tricolor votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“总统先生 @lopezobrador_。用自己的话来说：“跳 diera”。就其反电力改革而言，真正的叛乱行为是投票反对其 bodrio echeverrista，然后我们就不会采取行动。它不会通过”，panista在社交网络上写道。

最近几天，三色国家领导人亚历杭德罗·莫雷诺（Alejandro Moreno），阿利托（Alito）表示，PRI也将否认众议院对洛佩斯·奥夫拉多尔的改革。

“在PRI，我们了解公民对我们的承诺和信任，因此我们将站在历史的右边，并将投票反对莫雷纳的电力改革倡议。我们的投票是反对的，即使莫雷纳政府不喜欢电力改革倡议，我们也不会批准该倡议，” 阿利托说。

正如PRI所说，该决定是在对塔巴斯克尼奥倡议进行了7个月的研究后做出的。

PRI的国家领导人评论说，对于他的政党来说，立法机关不是 “权力的雇员”，因为他称现任政府在能源问题上实施的措施是 “机智而矛盾的”。

继续阅读：















