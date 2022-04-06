巴西最高法院拒绝引渡一名反对雷杰普·塔伊普·埃尔多安的土耳其商人

FILE PHOTO: Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Albanian Prime Minister Edi Rama (not picture) attend a news conference, in Tirana, Albania January 17, 2022 REUTERS/Florion Goga/File Photo

巴西最高法院第一庭周二一致拒绝引渡土耳其商人雅库普·萨加尔，他是雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统政府的反对者，后者指责他属于真主党运动。

该国最高司法机构拒绝了土耳其政府提出的请求，认为对Sagar的 “部分指控” “显然是出于政治动机”。

他还说，“无法证明” 土耳其神职人员Fethullah Gülen创立的Hizmet是该国当局所称的 “恐怖主义” 组织。

最高法院在一份报告中说，萨加尔被指控与其他 83 人一起属于该运动，该运动在 2016 年 7 月 “本来会企图对现任总统埃尔多安担任总理的土耳其政府发动武装政变”。

去年11月，负责此案的最高大法官亚历山大·德·莫赖斯（Alexandre de Moraes）下令将萨加尔监狱引渡，但经过讯问，他只对他采取了一系列预防措施。

El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil (EFE/Joédson Alves/Archivo)

这位商人是圣保罗一家服装公司的老板，自2016年12月以来一直与妻子和女儿一起居住在巴西。此外，他在今年早些时候获得了难民身份。

据土耳其当局称，Sagar将负责筹集资金，据称这些资金将用于资助Hizmet的 “犯罪活动”，包括 “炮击土耳其国家机构”。

但是，在周二的听证会上，德莫赖斯法官强调了部分指控的 “政治” 性质，并确认 “如果公民有可能受到特别法官的审判”，法院不批准引渡公民。

他说：“法治的支柱之一是司法机构的独立性，司法机构必须自主，不受压力、胁迫和迫害。”

德莫赖斯在投票中指出：“土耳其政府逮捕了2,745名涉嫌危害政府本身的罪行的法官和检察官，这是对其他仍在任的专业人员的心理胁迫。”

“显然，可耻的是，（土耳其）司法机构的自主权和独立性一直受到攻击。他说，公正的法官是人民免受国家任意行为的安全，在这种情况下，不可能如此。”

除了拒绝引渡请求外，德莫赖斯还撤销了先前对萨加尔采取的预防措施。

（来自 EFE 的信息）

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