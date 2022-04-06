本菲卡球迷在庆祝利物浦的进球时试图击败路易斯·迪亚兹

路易斯·迪亚兹在英格兰利物浦的领先地位越来越巩固。德国教练于尔根·克洛普（Jürgen Klopp）具有出色的摆脱防守者和决心寻求进球的能力，这使得德国教练于尔根·克洛普（Jürgen Klopp）更经常地考虑他来定义重要的比赛。

已经与英格兰队完成了13场比赛的guajiro对他的球队和队友感到满意，正如每场比赛所证明的那样，他设法迅速适应并保持了良好的沟通。

就海外哥伦比亚人而言，迪亚兹仍然是当今最重要的球员之一，尽管他也是冠军联赛最好的冬季签约者之一。

在里斯本达卢斯球场对阵本菲卡的比赛中，利物浦作为主场在第一场四分之一决赛中以3-1横扫记分牌，面对由内尔森·韦里西莫率领的葡萄牙队对阵 “红军”。

在第 17 分钟，易卜拉希马·科纳特（Ibrahima Konaté）为罗伯逊从角球踢出十字架的游客打开了比分，让这位 22 岁的法国人以强劲的头球结束比赛，进入弗拉霍迪莫斯的进球。

第一个进球将是后来的前奏和士气，超过34英尺的萨迪奥·马内打进第二个进球，此前路易斯·迪亚斯在头部助攻中将球留在对方球门前。

在49分时，达尔文·努涅斯将获得本菲卡的折扣，此前葡萄牙队在科纳特的防守失误之后，路易斯·迪亚斯（Luis Díaz）对空中球的争执开始了反击。

但是，在迪亚兹泄露了一张传球之后，第三个进球将有哥伦比亚的签名，这使他与本菲卡的守门员面对面，明智地为利物浦定义了自己的进球3。

在庆祝活动中，咖啡机走近看台，视频捕捉了本菲卡球迷在87分得分3-1后被队友拥抱时向迪亚兹投掷物体的那一刻，这封印了利物浦的胜利。（参见视频的后14点）。

值得记住的是，路易斯来自葡萄牙与波尔图的比赛，在这支球队中，他的技巧和得分能力设法引起了人们的注意，然后转向英式足球。在波尔图逗留期间，他是6次面对本菲卡的关键，这也是因为竞争对手的观众没有忘记哥伦比亚人在超级杯决赛中何时进球。

幸运的是，“卢乔·迪亚兹（Lucho” Díaz）什么也没发生，而且这一刻几乎没有被许多人注意到，只有在拍摄了有关庆祝迪亚兹的图像之后才有意义。

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