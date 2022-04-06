总检察长办公室警告说，据称卡塔赫纳一家教育机构在PAE中存在违规行为

总检察长办公室周二警告说，卡塔赫纳的 Nuestra Señora del Carmen 教育机构可能不遵守学校食品计划（PAE），这就是为什么它要求向首都玻利瓦尔市长办公室和教育部通报该计划的原因原因。

在地区学校校长米格尔·佩雷斯·马尔克斯（MiguelPérez Márquez）听取了申诉后，检察官办公室发起了预防行动，其中包括几位家长的要求，他们表示，在2022年期间，向该计划的受益人分发了食物，该计划旨在确保向公立学校的学生提供均衡的营养补助, 不符合合同的规定.

“市长办公室和教育部被要求解释为什么减少了食物量，因为据媒体报道，卡塔赫纳地区行政当局一再未能遵守关于在此期间为学生提供的每种口粮数量的规格总部”，监督机构说。

同样，它要求确认是否有人向哥伦比亚商品证券交易所 (提供这项服务的实体) 对太平洋建筑工程师有限公司的经营者提出过投诉，如果提出申诉，则送交一份支持这一行动的文件副本，其中将说明一再提出的投诉这是一家人的父母因未能遵守该方案而作出的, 这在全国各地都出现了严重的问题.

最后，卡塔赫纳省检察官办公室指出，这项措施并不意味着 "共同管理或干预行使公共职能的国家实体或个人作出的法律、技术或财务决定"。

就当地报纸El Universal而言，它获悉，3月中旬，卡塔赫纳的几所学校决定不接受PAE分发的食物，理由是食物不完整，是由 “香蕉和面包” 组成的，这种情况已在该国多个省份复制。该计划显示出受益学生身上的重大缺陷

“PAE的问题不仅在卡塔赫纳，而且在国家层面。原因是因为为学生提供营养价值以使他们能够根据年龄成长的使命没有实现。让这种增长也是个人和学术性的，” 位于卡塔赫纳的Nuestra Señora del Carmen教育机构的校长告诉当地媒体。

这些投诉是在帕斯托的一群学生报告说他们收到了一袋含有幼虫的 PAE 牛奶之后的几天

全国各地继续有报道称，学校食品计划（PAE）的一些提供者将向哥伦比亚的儿童提供质量可疑的食物。这次，电话来自纳里尼奥省首府帕斯托的一所公立学校，该学校收到了一批装有幼虫的牛奶袋。

这是帕斯托城的市政教育机构，在那个地方也被称为中共。根据学生社区的说法，在这一年中，他们收到了失代偿饮食-只有饮料和饼干，它们是碳水化合物-以及过期日期的产品。

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