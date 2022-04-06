被指控的 Churubusco 肇事者因危害健康和持有枪支罪而受到调查

墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）宣布，它正在调查因涉嫌在Churubusco犯下的袭击而被捕者的关系，这些人被交由检察官办公室处置。

检察官办公室通过其社交网络宣布，被拘留者被确定为 71 岁的曼努埃尔· “N” 、43 岁的 Jesús “N” 和 63 岁的罗莎 “N”。

这次袭击发生在 Axis 3 Oriente高处的Río Churubusco大道上，侵略者突然在车前刹车，封闭了通往受害者的道路。

Un hombre de edad avanzada salió de su vehículo con un objeto metálico para golpear el auto de la familia (foto: @FiscaliaCDMX)

一名老人带着金属物体从车上下来袭击一个家庭。他口头殴打司机，司机因为害怕被管子击中而关上了车窗，而袭击者开始用力击中车辆的左侧。

检察官办公室宣布，他们将因拥有火器、拥有适合攻击的物品以及以出售和贿赂为目的而持有的危害健康罪而受到调查。

被指控的侵略者是在伊斯塔帕拉帕市长办公室被公民安全部（SSC）的警察用车辆运送到Unidad Habitacional Modelo殖民地C alzada de la Viga时被逮捕的。

La foto de los responsables fueron difundidas en redes sociales (foto: @FiscaliaCDMX)

根据当局提供的信息，这辆车是通过社交网络上的视频以及在市长办公室看到的安全摄像机获得的视频来识别的。

这些人员注意到，坐在乘客座位上的一名男子正在处理枪支，因此他们向驾驶员标记了停车位。

被捕后，警察对机组人员进行了安全检查，其中有两名男子和一名女子；然后对根据 FGJCDMX 的声明，他们发现了一个金属警棍型物体和一支装有弹匣和有用弹药筒的中队型枪支的单位进行了安全检查。

También se les investiga por delitos contra la salud (foto: @FiscaliaCDMX)

同样，他们还保护了装有大麻特征与大麻相似的大麻的袋子。他们还报告说，他们提供资金以阻止警官不要将他们转移到检察官办公室。

该视频于4月4日星期一发布，传播后，SS C秘书奥马尔·加西亚·哈福赫宣布，调查已开始通过他的官方Twitter帐户找到责任人。

此外，当他们找到他的Facebook和Linkedin个人资料时，通过他的社交网络知道了这位老人的身份。本周二下午5点，当局宣布将他逮捕。

Captura del video en el que el hombre agredió a la familia (Foto: Twitter/c4jimenez)

“据报道，几分钟前 @SSC_CDMX 逮捕了这些无缘无故暴力袭击家庭的人。感谢市民向我们发送的所有报告，” 公民安全部长写道。

到目前为止，这些人对伴侣和未成年人进行侵略的原因尚不清楚，但据推测，道路事故引起了两人的愤怒，因此他们会对另一辆车的家人做出暴力反应。

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