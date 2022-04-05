泽伦斯基说，俄罗斯将无法在布查绑架和酷刑平民的问题上欺骗全世界

乌克兰总统沃洛德米尔· 泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）指责俄罗斯在布查大屠杀中 “歪曲事实”，并保证 “他们将无法欺骗整个世界”，因为有 “充分的证据” 表明俄罗斯军队正在摧毁城市，绑架，折磨和杀害平民。

“现在是所有俄罗斯人都能了解他们的同胞中谁被杀害的全部真相的时候了。谁下了命令。根据乌克兰总统府的官方网站，谁对杀人事件视而不见。” 他在平常的晚间演讲中强调。

泽伦斯基回忆说，布查市有300多人 “被杀害和遭受酷刑”，根据乌克兰总统的说法，如果对整个城市进行彻底审查，这个数字 “可能会更大”。他补充说：“这只是一个城市。”

在这方面，他说，莫斯科 “已经在发起一场虚假的运动，以掩盖其在马里乌波尔大规模谋杀平民的罪恶感”，因此 “他们将试图掩盖罪行的痕迹”，这是他们离开布查时没有做的事情。

他说：“他们将在舞台上进行数十次采访，重新发行录音并专门杀人，以使他们看起来像是被别人杀害的，” 他补充说：“正在尽一切努力查明参与这些罪行的俄罗斯军方。”

Un hombre en pie junto a las tumbas de varios civiles que, según los residentes locales, fueron asesinados por soldados rusos en Bucha

“如今，人们不再被处决。但是，莫斯科的每一个大嘴巴（和）前线骗子及其老板都必须记住：他们生命的尽头将被关进监狱。也许吧，” 他强调说，回忆起纳粹主义思想家之一朱利叶斯·斯特雷彻被处决的情况。

此外，泽伦斯基还责备国际社会及其伙伴和盟国怀疑以前的罪行。“为什么我们现在从所有世界领导人那里听到早就应该在一切都完全清楚的时候发表的声明？”，他批评道。

乌克兰总统报告说，乌克兰城市街道上的地雷清除工作已经开始，并保证 “在不久的将来”，水电供应将恢复。

泽伦斯基还回顾了他在罗马尼亚议会的讲话，并提到了他将于本周二在众议院和联合国安理会发表的讲话。

他在网上播出的讲话将是布查大屠杀之后的首次演讲之一，布查大屠杀在俄罗斯军队撤离后发现了数百具尸体。应基辅的要求，西班牙政府总统佩德罗·桑切斯也将作简短发言。

（来自欧罗巴出版社的信息）

继续阅读：