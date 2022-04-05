香农·德利马是谁，据称是亚历杭德罗·斯佩策的新征服者

来自利马的Shannon是一位33岁的委内瑞拉著名模特，她于2005年参加了Sambil Model和Earth小姐时进入了模特界，这些比赛帮助她广为人知。在很短的时间里，她学习了社交沟通，然后学习了室内设计，但由于对模特的热情而没有完成任何学业。于是她搬到了美国迈阿密，为自己的国际模特生涯腾出空间。

19岁那年，她与演员曼努埃尔· “可可” · 索萨生了一个儿子，后者被指控犯有腐败和贩毒罪。这段恋情持续了几个月，但将她的长子丹尼尔·亚历杭德罗·索萨带入了香农的生活.2014年，她与著名歌手马克·安东尼（Marc Anthony）结婚，尽管自从2016年他们离婚以来，这段恋情并没有持续多久。尽管婚姻结束了，但事实证明，马克和香农的孩子之间的关系很好，因为丹尼尔在社交网络上亲切地提到了与艾美和麦克斯的回忆。

Shannon de Lima y Marc Anthony compartieron parte de su vida juntos. Fotos: Instagram@marcanthony /@shadelima

除了成为模特之外，香农还是一位影响者和企业家。在自己的Instagram帐户上，她已经赢得了240万粉丝，并在那里宣传自己的彩妆系列的产品。尽管她没有在网络上发表自己的一生，但她还是参与了诸如 Red Nose，Share a Lif e之类的社会慈善组织，并不断帮助自己国家的人民。

到 2017年9月，香农·德·利马证实了她与著名拳击手 “Canelo” Alvarez 的关系，但显然这种关系并没有持续很长时间，因为2019年有传言称该模特正在与一位著名的皇家马德里球员约会，詹姆斯·罗德里格斯

Shannon de Lima y los rumores de sus romances. Fotos: Instagram@alejandrospeitzer/@shadelima/@jamesrodriguez10

目前，人们猜测墨西哥系列 Oscuro Deseo的主角之间可能存在恋情，亚历杭德罗·斯佩策和她在一起分享了两个共享时刻的视频后。上@@ 周末在新莱昂州蒙特雷举行的 Pal Norte 音乐会上，有几位歌迷声称遇到了这位演员和模特。

这件事的谣言是在几个月前出现的，当时人们看到他们在一起非常亲切地玩耍和拥抱。直到本周末音乐节的几段视频通过TikTok平台传播开来之前，什么都没有得到证实。在Shannon为Tecate Pal Norte的歌曲跳舞时，可以看到几位粉丝在索要演员的照片。在被认出后不久，他们被许多人包围，因此他们决定逃离这个地方。

尽管亚历杭德罗（Alejandro）没有分享他在活动中的经历的任何视频，而委内瑞拉人也分享了, 他们俩都没有证实他们可能的恋爱关系.香农继续正常在自己的Instagram帐户上发布故事，但是，昨天她发布了一张照片，可以看到她穿着戴墨镜的休闲装，这位著名演员很快就告诉了她一颗心。

为了回应亚历杭德罗·斯佩策（Alejandro Speitzer）对该出版物的评论，可以看到一些追随者对诸如 “ole”，“喜欢小孩子” 或小脸蛋之类的东西发表评论。最有可能的是，他们中的一些人很快就会对正在推测的内容发表一些声明，因为很明显它之间存在某种关系。

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