如果反洗钱司因撤销授权而被免除主席职务，应采取何种程序？

撤销授权的工作即将展开，在该行动中，将征求公民的意见，以免除总统职务，或不这样做，以支持安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的现任政府。4月10日，国家选举研究所安排的选票将询问民众是否同意现任政府，但会发生什么是否决定罢免总统的职务？

首先，重要的是要注意，为了使协商在墨西哥当局面前有效，除其他要求外，还必须登记至少占当前选民名册40％的参与人数。也就是说，在国家统计局登记的近9300万公民中，大约需要3700万人投票（在他们当选之后）。在这一数额中，要撤销洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）在行政部门的职务，无论谁提出要求，都将需要绝对多数，即至少 1900万张选票。

“你是否同意墨西哥合众国总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔因失去信心而撤销其任期或继续担任共和国总统直至其任期结束？”，这是将在为演习提供的 57 000 个箱子的选票上读到的问题。

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

对她来说，有两种可能的答案：“由于失去信心而撤销她的任期” 和 “愿她继续担任共和国总统”。莫雷尼斯塔政府从2018年12月1日开始，如果正常履行职责，其任期将于2024年9月结束。

协商的结果必须由联邦司法机关选举法庭最高分庭评估（如果有任何质疑，就加以解决），该庭必须发布撤销声明。《联邦范围法》第七章第64条规定，如果发表声明，应理解为总统职位的任职者将立即被免职。

应遵循的程序是根据《墨西哥合众国宪法》第84条规定的。该条款指出，在总统缺席的情况下，内政部首长将暂时就职（目前为阿丹·奥古斯托·洛佩斯·埃尔南德斯）。墨西哥国会必须在不超过六十天的时间内任命临时总统或候补总统。

但是，根据撤销授权程序，该法律是例外情况，实际掌管行政部门的人将是国会议长塞尔吉奥·古铁雷斯·卢纳。在30天内，立法者将任命谁将任职至执政结束（2024年9月）。

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

咨询时间为上午8点至下午6点。为了进行协商，国家统计局印制了 9,450万张带有安全措施的选票，因此无法伪造。该研究所强调，那些打算参加的人，需要携带选民的证书，而不是被暂停其政治权利，那些在2021年生效的证书的人也将能够参加。

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